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北市教育博覽會今起開幕 7場雙語戲劇免費看

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
2022台北市教育博覽會在111年8月17日至20日期間在台北南港展覽館二館辦理。記者潘才鉉／攝影
2022台北市教育博覽會在111年8月17日至20日期間在台北南港展覽館二館辦理。記者潘才鉉／攝影

2022台北市教育博覽會在111年8月17日至20日期間在台北南港展覽館二館辦理，共2000坪16個展區推出動態體驗及靜態導覽活動，除了各攤位體驗活動外，還邀請到4個重量級兒童劇團，演出7個場次的雙語戲劇，活動免門票，現場提供200個座位。

柯文哲致詞表示，下個月開學時會達到78校，但台北市有236所學校，將持續培養師資；此外，第一所網路實驗中學也將要上線。

柯文哲說，他上任時台北市還沒有公立實驗學校，但現在已經有包括小學6間、國中3間、完全實驗中學1間，以及新上線的網路實驗高中等11間，現在台北市的目標不是台灣第一，現階段已經接近亞洲第一，希望繼續努力成為世界第一。

教育局表示，此次活動採取線上及實體混成方式辦理，且展出規模再升級，共2000坪16個展區推出有意義、寓教於樂的動態體驗及靜態導覽活動，展出從幼兒教育到終身學習、從學校到產業、從體制內到體制外教育多元豐富的樣貌。

教育局表示，包括全人及素養導向教育、技職教育、創新及實驗教育、國際及雙語教育、資訊及智慧教育等五大主軸。在活動現場主舞臺區每日推出各式藝能表演及論壇分享！更有集章抽獎活動，共有總價值超過100萬豐富抽獎禮品，包含Switch、筆記型電腦、iPAD、智慧型手錶、攝影機、實物投影機、USB隨身碟及各式學習用品。

教育局表示，自106學年度試辦雙語教育迄今，雙語教育前導學校有113所，雙語教育學校達78所，公私立高中職辦理國際課程達30所，因此博覽會除了各攤位有趣的體驗活動外，更邀請到4個重量級兒童劇團，演出7個場次的雙語戲劇，活動免門票，現場提供200個座位。

2022台北市教育博覽會在111年8月17日至20日期間在台北南港展覽館二館辦理。記者潘才鉉／攝影
2022台北市教育博覽會在111年8月17日至20日期間在台北南港展覽館二館辦理。記者潘才鉉／攝影

雙語教育 北市 教育局

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