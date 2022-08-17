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雪霸國家公園首度辦理原住民學生獎助學金 9月受理申請

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處今年9月首度開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，示意圖為雪霸主峰。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處今年9月首度開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，示意圖為雪霸主峰。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處為鼓勵設籍雪霸國家公園及周邊原住民學生敦品勵學，今年9月首度開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，9月1日開始受理申請至9月30日止，國小五年級到研究所都可申請。

雪霸管理處表示，這項獎助學金的發放對象從國小五、六年級到大學、研究所都可提出，前一學年度學業及操性成績優異、當年度錄取大專或具特殊才藝的學生，只要設籍在雪霸國家公園轄區及周邊行政區（如苗栗縣泰安鄉、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、台中市和平區）2年以上都可申請；低收入戶弱勢學生，不受設籍2年限制。

雪霸處指出，申請學生的學業及操行成績需符合標準，國小五、六年級學年總平均成績需80分以上；國中70分以上；高中職及大專院校以上需達65分以上。申請特殊才藝獎助學金的學生，除學業及操行成績需符合標準外，個人單項特殊才藝還需獲得縣市級以上政府機關、團體主辦的競賽成績前3名的獎項。

經審核通過者，國小學生每人可獲頒獎學金1000元、國中2000元、高中3000至5000元、大專及研究所6000至8000元，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為1萬元，依實際預算額度調整獎助學金及人數分配。

歡迎符合資格的學生於受理期間內提出申請，屆時請填妥報名表並檢附相關文件申請，申請表請上雪霸處官網下載或洽企劃經理課037-996100轉401。

雪霸處表示，這項獎助金的設立除肯定學生在學期間學業表現優異外，也期望受惠學生能在完成學業後，透過自身專長與專業協助國家公園生態保育與環境教育推動工作，若對國家公園相關工作有興趣，也歡迎一起加入，成為守護台灣的生力軍。

雪霸國家公園管理處今年9月首度開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，示意圖為大、小霸尖山。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處今年9月首度開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，示意圖為大、小霸尖山。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 才藝 原住民

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