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80歲阿嬤為孫女北上…到幼稚園卻見不到人 故事引網直呼：哭慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享小時候讀幼稚園時的故事。示意圖／ingimage
一名網友分享小時候讀幼稚園時的故事。示意圖／ingimage

幼稚園是小孩開始上學的第一階段，一名網友分享小時候讀幼稚園時的故事，開學第一天相當惶恐不安，當時高齡80幾歲的阿嬤特地從老家北上，目送她去上學，甚至中午還隻身一人偷偷跑去幼稚園 ，怕孫女第一天上課不適應想看看她。網友看完後紛紛表示「有洋蔥啦 」、「阿嬤最好了」。

一位女大生在大學生論壇《Dcard》上發文，回憶起幼稚園開學第一天 的情形，她提到在她4歲那年準備上幼稚園時，不習慣外宿且關節不好的阿嬤，從老家北上住在她家幾天，只為了見證她最年幼的孫女第一天開學。

原PO對於開學並沒有感到雀躍，反而哭聲連連，阿嬤看到後相當憂心。直到原PO長大後媽媽跟她說，她才知道原來那天中午，阿嬤趁著媽媽在陽台曬衣服，大熱天偷偷拄著拐杖，克服獨自搭電梯的恐懼，穿過陌生的大樓、車來人往的街道，憑著印象慢慢走到幼稚園門口。

不過阿嬤很快就被警衛攔下詢問孫女的班級和姓名，由於阿嬤只知道孫女的台語乳名，也看不懂國字，最後沒能見到孫女只得作罷回家。原PO聽媽媽說完這段故事後，覺得又溫馨又感動「阿嬤很不習慣住在都市，卻為了我留宿幾天，甚至一個人穿越馬路，只為了見見她第一天上學的寶貝孫女，關心我在學校有沒有哭、有沒有乖乖吃飯」，她還提到今年剛要上大學了「阿嬤我長大了，也努力考上了國立大學，請您在天上也要過得快樂，這次我不會哭，我會好好在大學照顧自己」。

貼文一出，吸引1萬多人按讚，網友留言熱烈「突然好想阿嬤」、「很羨慕這種感情」、「阿嬤一定會以你為傲的」、「哭慘了」、「誰准你放洋蔥的」、「我阿公也做過一樣的事」、「我第一天上幼稚園也一直哭，阿嬤中午直接偷偷騎車把我載回家」、「以前阿嬤還在時候，都會偷偷藏生活泡沫綠茶在電鍋，怕我的飲料被表哥搶走喝」。

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