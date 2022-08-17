新北84新進教師職前訓練 傳授校園通APP、親師生平台

暑假進入尾聲，新北市公立高中職聯合教甄31校共錄取84位老師，教育局日前在林口高中舉辦新進教師、代理教師職前講習，傳授新北校園通APP、新北親師生平台。另外，國中新進教師職前研習將於9月線上辦理。

教育局表示，新北公立高中職聯合教甄31校共錄取84位老師，除推動資深教師輔導共學陪伴機制，也透過職前講習引入教育法規與實務、108課綱實務焦點、技術型高中課程發展與跨域課程實例，並提供相關資源，讓老師快速熟悉目前教育環境。

此外，新北校園通APP首度納入高中職階段，包含啟動高中職打卡上下學系統，還可同步通知家長，另提供學生及家長多樣性的方便服務，如上課YO請假系統、學費PAY繳費、課表查詢、學業成績、缺曠紀錄、獎懲紀錄、社團活動、學習歷程、教育放送台等。新進教師可以藉由新北校園通APP，獲得便捷的資訊，更勝任學生輔導級教學工作。

參與講習的三重高中新進教師施尹婷表示，今年將擔任三重高中新開設雙語實驗班的導師，除要與外師溝通共備實驗班課程外，還要協助全英文課程，透過研習更能善用資源，來規畫實驗教育特色課程，提供浸潤式語言學習環境、擴展學生的國際視野。

擔任多屆新進教師研習講師的錦和高中校長張純寧則說，108課綱對高中課程發展與教學的衝擊相當大，不論是校訂必修、探究與實作、自主學習、重視學習歷程檔案等新制，都需要教師不斷精進專業知能，希望新進教師持續學習，發揮影響力。