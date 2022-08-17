快訊

直播／本土+24,669、33病歿 新北病例衝破5千

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北84新進教師職前訓練 傳授校園通APP、親師生平台

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市公立高中職聯合教甄31校共錄取84位老師，教育局日前在林口高中舉辦新進教師、代理教師職前講習，傳授新北校園通APP、新北親師生平台。圖／新北教育局提供
新北市公立高中職聯合教甄31校共錄取84位老師，教育局日前在林口高中舉辦新進教師、代理教師職前講習，傳授新北校園通APP、新北親師生平台。圖／新北教育局提供

暑假進入尾聲，新北市公立高中職聯合教甄31校共錄取84位老師，教育局日前在林口高中舉辦新進教師、代理教師職前講習，傳授新北校園通APP、新北親師生平台。另外，國中新進教師職前研習將於9月線上辦理。

教育局表示，新北公立高中職聯合教甄31校共錄取84位老師，除推動資深教師輔導共學陪伴機制，也透過職前講習引入教育法規與實務、108課綱實務焦點、技術型高中課程發展與跨域課程實例，並提供相關資源，讓老師快速熟悉目前教育環境。

此外，新北校園通APP首度納入高中職階段，包含啟動高中職打卡上下學系統，還可同步通知家長，另提供學生及家長多樣性的方便服務，如上課YO請假系統、學費PAY繳費、課表查詢、學業成績、缺曠紀錄、獎懲紀錄、社團活動、學習歷程、教育放送台等。新進教師可以藉由新北校園通APP，獲得便捷的資訊，更勝任學生輔導級教學工作。

參與講習的三重高中新進教師施尹婷表示，今年將擔任三重高中新開設雙語實驗班的導師，除要與外師溝通共備實驗班課程外，還要協助全英文課程，透過研習更能善用資源，來規畫實驗教育特色課程，提供浸潤式語言學習環境、擴展學生的國際視野。

擔任多屆新進教師研習講師的錦和高中校長張純寧則說，108課綱對高中課程發展與教學的衝擊相當大，不論是校訂必修、探究與實作、自主學習、重視學習歷程檔案等新制，都需要教師不斷精進專業知能，希望新進教師持續學習，發揮影響力。

108課綱

延伸閱讀

陸禁文旦轉內銷 買滿28萬新北贈iPhone13

新北老婦冰屍案因家暴才曝光 社會局長：為詐領補助

新北男涉詐津貼在家冰藏亡母5年 日本早有類似人瑞騙案

新北老婦死後放家裡冰箱5年 兒子涉嫌詐領亡母社福津貼至少63萬

相關新聞

80歲阿嬤為孫女北上…到幼稚園卻見不到人 故事引網直呼：哭慘了

幼稚園是小孩開始上學的第一階段，一名網友分享小時候讀幼稚園時的故事，開學第一天相當惶恐不安，當時高齡80幾歲的阿嬤特地從老家北上，目送她去上學，甚至中午還隻身一人偷偷跑去幼稚園 ，怕孫女第一天上課不適應想看看她。網友看完後紛紛表示「有洋蔥啦 」、「阿嬤最好了」

遭監院糾正補習班稽查不力 北市教育局：裁罰數據倍數成長

監察院今糾正北市教育局對短期補習班稽查不力且流於形式，教育局表示，年度裁罰數據呈現倍數成長，顯示依法嚴懲、毋枉毋縱的決心...

大專教師多元升等辦法修正 教學創新著作也能拚升等

大專校院教師除靠學術研究升等外，教育部近年也推動「多元升等」方案。教育部今天發布修正「專科以上學校教師資格審定辦法」，將...

新北84新進教師職前訓練 傳授校園通APP、親師生平台

暑假進入尾聲，新北市公立高中職聯合教甄31校共錄取84位老師，教育局日前在林口高中舉辦新進教師、代理教師職前講習，傳授新...

讓機器人教育在偏鄉遍地開花 台南一群師生往前衝！

為協助偏鄉學校推動機器人教育，台南市中華機器人科技教育學會培訓國高中生成為機器人教育小講師，進入偏鄉學校辦理機器人教育營...

圖解新聞／偏鄉央廚趕鴨子上架 孩子營養午餐端得出好菜？

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容，這次的圖表帶你看偏鄉學校中央廚房有哪些問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。