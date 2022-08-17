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讓機器人教育在偏鄉遍地開花 台南一群師生往前衝！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中華機器人科技教育學會培訓國高中生成為機器人教育小講師，將到偏鄉學校辦理機器人營隊服務。記者鄭惠仁／攝影
台南市中華機器人科技教育學會培訓國高中生成為機器人教育小講師，將到偏鄉學校辦理機器人營隊服務。記者鄭惠仁／攝影

為協助偏鄉學校推動機器人教育，台南市中華機器人科技教育學會培訓國高中生成為機器人教育小講師，進入偏鄉學校辦理機器人教育營隊，今天啟動。理事長洪俊命表示，小講師們已具備多年學習機器人及同儕教練經驗，希望讓偏鄉地區的學生有更多機會學習機器人、程式設計。

授課內容以機器人為基礎的主題跨域課程，，包含程式設計、LED燈設計、電風扇製作、陀螺、仿生機器人、以及自動駕駛。小講師群首場服務，8月19至21日將到馬祖中正國中小學校辦理機器人教育營隊，今天搭船前往。老師說，課程也將融入當地文化及特色，如藍眼淚、八八坑道及跳島移動等，讓小學生從生活情境學習機器人。

洪駿命表示，偏鄉學校普遍缺少機器人教育師資，6年前開始帶著海東國小學生到偏鄉學校服務，以1對1或1對2的同儕教練模式，指導偏鄉學生學習一天的機器人課程。這次的小講師培訓，除了孰悉機器人課程、還要學習規畫營隊，並經過多次試講，通過考核之後才能擔任小講師。

老師王雅鈴、蔡純如指出，偏鄉服務已行之有年，隨著小講師的成長，也賦予他們更多的任務來提升自己的能力，從企畫、教學活動的設計課程由淺而深的授課內容組織、口語表達等，促使國高中生能自動自發的學習，能在現有基礎環境的學習鷹架，培養自己的能力，進而能檢視反思自己的學習歷程。

總召黃景堂、黃湘紜說，在有限的時間要學習機器人，同時要籌備與規畫營隊，整個過程相當緊湊，如何規畫好時間是我們要去學習的。瀛海中學學生翁睿廷、翁苡軒提到，教1個人到教一群人是很大的改變，希望自己可以教得好。

台南市中華機器人科技教育學會培訓國高中生成為機器人教育小講師，將到偏鄉學校辦理機器人營隊服務。記者鄭惠仁／攝影
台南市中華機器人科技教育學會培訓國高中生成為機器人教育小講師，將到偏鄉學校辦理機器人營隊服務。記者鄭惠仁／攝影

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