獨／偏鄉中央廚房工程趕翻 部分央廚恐趕不上開學供餐

行政院去年4月宣布投入超過60億推動偏鄉學校中央廚房計畫，稱是兒童節大禮。院長蘇貞昌今早率隊到嘉義縣民和國小大啖央廚料理，並稱「孩子的營養午餐已準備周到」，教育部也在臉書風光宣傳九月上路。但截至今年7月20日，全國39校新建廚房中，有9校工程進度落後，部分廚房恐趕不上開學供餐，只能靠學校拜託臨校支援，或與團膳廠商短期小額採購。

教育部國教署長彭富源上月赴行政院會記者會中報告央廚計畫，洋洋灑灑講了近十頁簡報，但經本報比對，竟發現政院記者會上的簡報，與政院會後提供的懶人包相比「少了一頁」，缺頁便是新建、擴建中央廚房的工程進度，可見有九校新建廚房、一校擴建廚房工程進度落後。

據了解，國教署近來緊盯各校工程進度，學校天天被追殺，但問起9校工程進度落後目前現況，教育部僅表示，工進落後是因天候不佳、缺工缺料，經學校連日加強工進，目前尚符進度，將與地方政府攜手並督導學校積極趕辦。但再追問開學後有幾校廚房能正常供餐，教育部則已讀不回。

距開學剩不到15天，本報記者8月14日就近走訪桃園市永安國中、草漯國小、新坡國小三校新建廚房，桃園市府官方今年3月預告7月底會完工，如今只見建物都才剛塗上水泥風乾，適逢假日也可見工人頻繁進出，建築工程、水電管線工程同步進場，仍未見3D模擬圖中的地中海、枸杞紅設計美感，更別談室內裝修、廚具進駐等後續工作進度。

北部某新建廚房學校校長表示，大家都盡力了，只能說政策實在太趕，現階段就是工程一邊進行，另頭同步申請建物使用執照，待鷹架拆除後，馬上請建管單位入校審核；另所學校則將一樓規畫為央廚、二樓以上作為食農教室及儲存空間，屆時打算先啟用一樓供餐，二樓以上再慢慢裝修。

央廚趕不上開學供餐怎麼辦？教育部未正面回應，僅說會趕辦工程。不過有國小校長透露，舊廚房未拆，廚具也還在，開學前兩周將先藉舊廚房應急供餐，待新廚房完工啟用後再無縫銜接；也有團膳業者說，近來已有學校開始拜託鄰近學校廚房支援供餐，也有學校找團膳廠商支援桶餐。

「收這兒童節禮物收得很辛苦」一位不具名地方教育首長向本報抱怨，從工程設計到發包驗收，全都需要時間，現在卻什麼事情都是拜託來的，尤其現在接近完工要申請使照，還要拜託政府自己人審快一點。他無奈喊「我們希望走路，行政院卻要我們跑步，但又要我們不能跌倒。」