偏鄉學校缺廚工、營養師 88天午餐菜單再添考驗

行政院偏鄉學校中央廚房計畫補助營養師與廚工薪資，未料打開政府標案網，清一色是營養師勞務承攬在流標，也有縣市學校至今仍在苦尋營養師，但開學在即，相關標案未要求營養師一定要領有營養師證照，領有食品營養科系五年內畢業證書的畢業生也行，國教署也允許三招後可聘用專案經理人，大學畢業就可來，也讓家長憂心孩子吃得不健康。

但偏鄉央廚不僅面臨廚工、營養師缺工的難題，行政院今年7月也再開出一項作業，加碼偏鄉學童開學後將享有每餐62元，每學期一共88天的營養午餐。有團膳業者抱怨，目前僅看到院會報告的五天多樣化菜單，野菇燉飯、香蔥麵包、溫蔬菜都是挑戰，但廚工媽媽多持中餐證照，餐食處理細節隔行如隔山。

一位北部學校營養師表示，中央廚房計畫補助一名營養師一年薪資54萬元，這預算包含勞健保，換算下來平均一個月實領不到4萬元，且還不含在偏鄉翻山越嶺的油貼，當然沒人要來。

學校廚房廚工也缺工。一位中南部偏鄉小學校長表示，偏鄉廚工薪資一個月約2萬5000元，還要交通自理，且廚工廚藝也無法要求，一言不合就甩鍋走人。他回憶，某次午餐還是學校工友、老師接力收尾，「這樣的薪資根本留不住人」。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，都會區團膳營養師薪資起跳3萬6000元以上，且有升遷調薪制，非一年一聘；外定桶餐中央廚房廚師月薪至少4萬以上到6萬元不等。他認為，政府要蓋這麼多校廚，本就該考慮廚師、營養師到底夠不夠。

行政院七月底加碼宣布，偏鄉學童開學後將享有每餐62元，每學期一共88天的營養午餐。有團膳業者抱怨，目前僅看到院會報告的五天多樣化菜單，野菇燉飯、香蔥麵包、溫烤蔬菜都是挑戰，但廚工媽媽多持中餐證照，餐食處理細節隔行如隔山，又攸關食安，「如果食譜來就會做，豈不人人阿基師？」

也有中南部團膳業者說「這菜單完全不可行」，62元補助已算入14元國產補助，要用48元煮大餐根本不可能。他也提到，現有學校廚房設備都是大鍋炒，細節恐怕做不出來，尤其很多附加食品如羊肉羹、豆漿、麵包，廚工哪有時間搞這些。

陳明信也提到，教育部當初在開立這88天營養午餐菜單時，僅找基層老師、營養師、飯店主廚和學生共同討論，獨漏了團膳業者。他說，團膳業者長期關注校園廚房的製程，但對學校廚房來說菜單不是食譜，而要是一份可執行的菜單。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，營養師、廚工角色都非常重要，如果沒有專業營養師，而是採用「將就」的方法就不太適合。他也提到，若找不到營養師，代表經費有缺口，政府若想落實政策美意，就該盡可能補足。

教育部表示，行政院今年7月已核定營養師薪資採依年資逐級提高補助經費，為讓央廚能順利營運，也請各地方政府推薦午餐業務相關人員擔任種子師資，將於開學前完成教育訓練。