《雙語教育檢討書2》雙語師資大不足 學者：應放寬標準

雙語教師已經夠少了，雙語政策的計畫更是紛亂，一線教師很難遵循！在台中任教的王老師指出，不同的雙語教學計劃主持人，就對教育現場有不同的要求，讓第一線教師無所依循。師大教育系教授林子斌受訪時說，要鬆綁雙語師資的英文條件，才能讓有志的教師都能投入雙語教育。

面對雙語師資不足的狀況，政府今年已喊出「未來4年內要培育出2000名的全英語授課師資」的口號，且已有包括師大、北教大等9所大學開辦全英語教學師資培育課程；2020年也首度開設在職雙語增能專班，但師資投入的狀況似乎仍然告急。

誘因不足缺老師

全台有3所公立的科學園區實驗高中設有雙語部，也是採行雙語教學。但有不願具名的現場教師透露，雖然同樣屬於公立的學校單位，但自己的薪水卻比其它實施雙語教學的一般學校教師高上25%，顯見吸引雙語教育的「誘因大不足」。

雙語政策實施多年，目前雙語教師需要英語聽說讀寫的程度至少「歐洲共同語言參考標準」（CEFR） B2 以上。愛兒親師家長協會理事長張文昌指出，現在學校為了配合雙語政策，開出雙語教師職缺的情況，但卻常常招不滿，反而會使無雙語能力的流浪教師繼續流浪，導致「年輕老師只好想盡辦法取得英語專長，否則成為正式教師更遙遙無期」。

鬆綁師資條件

林子斌曾於教育評論月刊上呼籲，「鬆綁雙語教師 B2 語言條件」，讓有意願、有興趣的學科老師，都能夠加入雙語教學行列。他受訪時指出，B2的語言要求滿高的，而且政府為何以B2為標準也沒有明說，加上大多數教師要兼顧自己專業同時，還要取得相當於清大外語系畢業門檻的英文程度，有一定的難度。

林子斌建議，政府應採行「先求有，再求好」的作法，讓有意願、有興趣但語言能力尚可之學科教師，多多加入雙語教學的行列，如取得B1的語言門檻的教師，就可以來試試看，在配合教學現場需求，進一步加強英語能力，才是比較務實的做法。

計劃太多難遵

在台中市教授音樂的王老師舉例說，自己所在的學校比較早實施雙語教育的學校，從一開始計畫要求課堂中70%都要使用英文，到目前不用管英文使用的比例；或是從過去CLIL（Content and language integrated learning，在學習一門學科同時，學習一門語言）的教學模式，到後來的英語融入特定學科即可，盼政府能凝聚出共識，不要各自為政，讓身為第一線的教師也有所依循。

對此，林子斌坦言，確實有A教授、B教授來主持雙語計畫，內容就不一樣的狀況，同時台灣跟歐盟與新加坡雙與狀況不同，不能完全比照辦理。他以台北為例說，目前已經有「台北市雙語教育白皮書」，內容就明確指出「雙語教育絕非全英語教學」、「建構本土模式」與「雙語環境建置」等目標與思維，雖然縣市級別自己有自己作法，但中央也應該要有統一的口徑與做法。

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