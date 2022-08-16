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獨／論文風波未息 又傳出考試作弊立委施壓要成績

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大台語文中心今年5月舉辦台語認證考試，事後傳出有考生集體作弊。圖／成大提供
成大台語文中心今年5月舉辦台語認證考試，事後傳出有考生集體作弊。圖／成大提供

論文抄襲風波仍未止息，成大台灣語文測驗中心主任蔣為文昨晚在臉書發文抱怨，指今年5月舉辦全民台語認證考試，發生補習班業者外洩考題、20多名考生集體作弊，但沒想到最近接到「X黨」立委施壓關說，要求要給這些作弊考生成績「難道想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點？」。

成大台語文中心與台灣羅馬字協會在5月28日共同舉辦春季全民台語認證，這是除了教育部的認證之外，由國立大學承辦的認證考試，兩者有相同的認證效力，不少學生與台語文老師都必須接受認證，以取得成績加分或教職。

但上個月中公布考試成績時，卻傳出考試時有20多名學生集體作弊，台語文中心表示，主要是一名郭姓補習班業者涉嫌先進考場考試取得試題後，再利用網路群組傳送考題給下梯次的考生，中心依照侵害著作權報警處理。

成大台灣語文測驗中心兼台灣文學系主任蔣為文昨天深夜在臉書發文抱怨，「竟然有X黨的立委替參加台語認證作弊的考生來向台灣語文測驗中心施壓討成績！乾脆請這位立委召開公聽會讓大家聽聽看什麼理由可以允許考試作弊！難道X黨不想選市長了？或許他們想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點？」。

台語 論文抄襲 成大

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