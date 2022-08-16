高中科學班藉查核系統揪學倫爭議 竟也出現抄襲疑雲

高中科學班要求學生於高三階段完成個別科學研究成果。今年教育部國教署科學班訪視團隊卻發現，2021年報告品質仍待提升。教育部啟用論文原創性比對系統檢驗抄襲，其中相似度超出40%件數中以台南一中6件為最多，其次為北一女中3件。

根據現行「高級中等學校科學班辦理要點」，規定學生進入第二階段高三學程後，應在合作大學教授的指導下，完成個別科學研究成果。個別科學研究在本質上相當於畢業論文，要求學生選定研究課題，且應具備個別和獨立性，且報告撰寫應具備一般學術論文格式。

教育部今年5月將相關架構規定函發給各校，並首度啟用「論文原創性比對系統」檢驗抄襲狀況，但根據2021年科學班個別科學研究報告「論文原創性比對」結果，其中相似度超出40%件數一指標中，以台南一中26件中達6件為最多，其次為北一女中27件中有3件；師大附中、台中一中、高雄中學、彰化高中、嘉義高中則分別有1件。

另外，教育部也統計，報告內容過簡總頁數少於10頁的件數，竹科實中23件中有15件、建國高中28件有11件、武陵高中28件中也有8件，分別為質量不足前三名。

為了兼顧學術倫理和報告品質，讓學生不再踩學倫紅線，教育部表示，已請學校辦理個別科學研究報告原創性比對，並將比對結果提供教師和指導學生參考，也鼓勵學校利用如「台灣學術倫理教育資源中心」等線上課程，加強相關知能，並請學校定期和師生宣導科技部研究人員學術倫理規範。

教育部也說，每年均會組成訪視評估小組，安排諮詢、查核及輔導科學班計畫；訪視項目包括「個別科學研究」，指導學生遵守學術倫理。若科學班學生違反學術倫理，將依情節輕重，納為個別科學研究課程重要評分依據，或依學生獎懲實施要點辦理。

竹科實驗中學指出，學校與合作大學密切聯繫，請指導老師把關學生的論文狀況，另外，校方近期已大幅改善論文品質，也購買國外授權的檢索系統，可以檢視抄襲問題，除在校內對學生做宣導，也會配合合作大學督導。

北一女表示，科學班都會有專題指導老師，老師都會協助學生研究方法、研究倫理等，已經自成一套機制管理，因此成果品質都會有老師把關。

南一中也傳出個別科學研究成果疑抄襲，南一中校長廖財固表示，教育部對科學班學生的研究成果實施比對措施，規定相似度不能超過30%，經比對後實際上有4件超過30%，但因時間過於匆促，學生在教授訪視前來不及修改，而被認為疑有抄襲。

為了避免類似情形發生，廖財固表示，分別對高一、高二生設計專題研究、個別科學研究課程指引手冊，讓學生了解相關規定、格式及學術倫理，不再犯有疑似抄襲的錯誤。學生完成研究論文，經成大比對相似度超過30%就退回。

桃園市武陵高中表示，將辦理科學論文寫作研習，並編輯指導手冊；同時編列明確論文繳交期程，分段檢視寫作成果。但學生每年都要面對國教署一年一次的評鑑，評鑑結果會影響後續招生結果，壓力非常大，高三學生還要準備學測等大考，常分身乏術。

一位不具名教育人士表示，學生在學習路上，往往需要指導與糾正，尤其學術研究發表更需要時間嚴謹教導，高中生仍有很多學習空間。