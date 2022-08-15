台灣學生也淪人球？ 教育部證實2件海外詐騙來自這兩國

疫情期間國人受騙赴柬埔寨、緬甸打工現象激增。教育部表示，今年5月1日迄今，校安通報中海外打工詐騙案件計2件，地點疑似為緬甸及柬埔寨。針對海外打工詐騙事件，教育部4月已函請各級學校加強宣導海外高薪打工詐騙事件防治，8月再函請內政部、外交部、法務部、勞動部及交通部協助提供最新宣導資料，再轉給各級學校於友善校園周加強宣導。

教育部表示，今年5月1日迄今，校安通報中海外打工詐騙案件計2件，地點疑似為緬甸及柬埔寨。

教育部說，透過警政聯繫會議，持續推動校園反詐騙通報聯繫作為及實務工作推動交換意見，將海外打工遭誘騙（如柬埔寨、緬甸）等議題納入，並請警政署提供專業人才庫，提供各級學校辦理反詐騙宣導。

教育部也提到，已發布各級學校寒暑假「學生活動安全注意事項」，家長及師生可透過查詢內政部警政署「165全民防騙」網站公告資訊，或加入內政部警政署165反詐騙LINE官網下載最新詐騙手法，以防止成為詐騙受害人。

教育部說，今年4月已函請各級學校加強宣導海外高薪打工詐騙事件防治，8月再函請內政部、外交部、法務部、勞動部及交通部協助提供最新宣導資料，俾彙整轉請全國各級學校於111學年度第1學期友善校園週加強宣導。