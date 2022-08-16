Z世代拒絕躺平！這項「能力」讓他們勇於展翅高飛

許多社會新鮮人和年資尚青的職場菜鳥，為了讓自己的求職路多一份競爭力或是因應職場的應聘需求，通常都會附上英文檢定成績，今年26歲，現於文化部資訊處擔任約聘專案助理的黃郁婷也不例外。

Z世代拒絕躺平！黃郁婷讓自己的求職路多一份競爭力，立馬選擇報考全民英檢（GEPT）一日考，以符合國考資格。 攝影／沈昱嘉

職場新鮮人，為什麼優先選擇全民英檢一日考？

黃郁婷人生中的第一份工作選擇在海外的臺商工廠任職，剛好國家考試陸續增列英文能力為報名門檻，這讓曾在越南工作的她看見自己可發揮所長的職場舞台，立馬選擇全民英檢（GEPT）一日考，以符合參加國考的資格。

她說：「從學生時期到現在，至少參加過5~6次不同的檢定考，算得上熟稔坊間檢定考的題型與價位；而全民英檢聽讀說寫一日考，四科一起考才2千多元，對於我們這種剛出社會又在外地租房、手頭不寬裕的職場新鮮人，考全民英檢真的很經濟實惠，尤其一次還能解決四科，多省時明快啊！」經過這次的親身體會，黃郁婷認為先盤點自己的需求再選擇合適的檢定考試，反而是低成本高效益的必要工夫。

不僅如此，由於這回參加全民英檢中級讓她覺得游刃有餘，使其決定，待考上公務人員後還要繼續挑戰中高級，黃郁婷解釋：「因為中級考試的題型內容，與我之前曾在美國當交換生時經常使用的日常辭彙及情境雷同，加上平日我會看美劇練聽力，偶爾也閱覽英文新聞；下回想挑戰難度再高一點的中高級，同時也能督促自己再持續精進實力。」

黃郁婷表示，全民英檢一日考費用很經濟實惠，尤其一次還能解決四科，多省時明快啊！ 攝影／沈昱嘉

Z世代嚮往全球化的職涯發展 期盼國際性職缺與外派機會

值得一提的是，黃郁婷第一份工作就選擇遠赴越南，看似大膽，實則也是現今Z世代渴望擁有全球化的職涯發展。

黃郁婷透露，從小全家每年幾乎都會出國玩，但不論是跟團或自助旅行，在外國通常都是以英文和當地人溝通，讓她切身感受到，只要學好英文，至少就能與不同國家的人進行最基本的交流，這也是日後激勵她學習語言的動力之一。

長大後，黃郁婷又親眼見證外語能力在職場上的重要性，她說：「我的兩個姐姐不僅英語能力強，還有第二外語專長，這讓她們不論找工作或被公司委派駐外的機會都相對較高，如今她們均任職於跨國大企業，大姐在西班牙工作，二姐剛外派至荷蘭；所以除了英文，我後來也選擇越南語作為第二外語。」

良好的語文能力，讓年輕人可展翅高飛

有鑑於自己具備兩種不同的外語能力，黃郁婷對自己的求職路信心滿滿，她胸有成竹地說：「我相信自己在業界找工作不難，因為多一種語言工具，就是多一項傍身的技能；只因我一直希望能貢獻己力行銷臺灣，所以現階段以外交部和外貿協會作為職涯發展的首選目標，期盼透過處理國際事務來達到宣傳臺灣的心願。」

當網路上盛傳現今年輕人只想「躺平」的同時，其實有更多Z世代像黃郁婷一樣因擁有良好的語文能力和檢定成績而能展翅高飛，因為全球企業都在向年輕世代招手、願為他們提供機會，只要不劃地自限，全世界都是Z世代可盡情發揮的舞台。

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