教育部新人事令 前師藝司長鄭淵全回鍋掌綜規司

教育部今天佈達新人事令，綜合規畫司司長自今年8月1日起由清華大學教授鄭淵全接任；資訊及科技教育司司長自8月15日起由台中教育大學教授李政軒接任。

鄭淵全是國立高雄師範大學教育學博士，歷任清華大學教育與學習科技學系教授、教育部師資培育及藝術教育司司長、新竹教育大學教育與學習科技學系教授等職；李政軒是交通大學電控工程研究所博士，先前為台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授兼所長。 教育部資訊及科技教育司司長自8月15日起由台中教育大學教授李政軒接任。圖／教育部提供