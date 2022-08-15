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教育部新人事令 前師藝司長鄭淵全回鍋掌綜規司
教育部今天佈達新人事令，綜合規畫司司長自今年8月1日起由清華大學教授鄭淵全接任；資訊及科技教育司司長自8月15日起由台中教育大學教授李政軒接任。
鄭淵全是國立高雄師範大學教育學博士，歷任清華大學教育與學習科技學系教授、教育部師資培育及藝術教育司司長、新竹教育大學教育與學習科技學系教授等職；李政軒是交通大學電控工程研究所博士，先前為台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授兼所長。
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