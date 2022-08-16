雙語教育檢討書4-1／教育現場亂象多學習效果打折扣

雙語政策雷厲風行，重壓學生的學習效果！愛兒親師家長協會理事長張文昌受訪時指出，教育現場愈來愈注重互動性教學，雙語教育讓沒有英文能力的學生難以交流，學習效果大打折扣。補教界老師張亦凡呼籲，學校應提供補救教學資源，將後段生的程度拉起來，並提供進階選修課程給有興趣跟能力的學生。

前台北商業大學校長張瑞雄受訪時也指出，目前推行雙語政策最大的困境在於「學生的英語程度不夠，教職員的英文程度不夠」，應該從社會的雙語環境和思維開始培養。

行政院於2018年底通過「2030雙語國家政策發展藍圖」，預計在2030年將台灣打造出中英流通的環境，讓全國 100%高中以下學校落實英語課採全英語授課，且每 3 所學校就要有 1 所於部分領域課程實施雙語教學。然而，雷厲風行的政策卻讓教育現場跟不上。

互動性課程大打折扣

愛兒親師家長協會理事長張文昌指出，強推雙語教育的狀況下，學生的學習效果也將大打折扣，「長年以來英文都不是社會上主要流通的語言」，卻因為一紙政策就要落實於全國校園，在教育層面有操之過急、本末倒置的狀況。

他補充說，教育現場愈來愈著重互動性的課程，但沒有能力以英文互動溝通的學生難有交流機會，學習效果反而會大打折扣。

張文昌強調，他沒有完全否定雙語教育的良善立意，但建議應該採用鼓勵的方式，而非硬性的全面推行。他表示，連許多英文老師也反對雙語教育政策，不認為用此方式能強化學習效果，他鄭重呼籲「雙語政策應該暫緩一下，容納各方的意見，更細緻去討論這個制度。」

補救資源不可或缺

此外，在賓州大學研究教育學，目前返台於補教界多年的老師張亦凡就具體經驗指出，如果政府的目標是要走向「大家都能流利的說英文」，其中的關鍵是在各式環境的應用。她指出，不管課程內容設計的多有趣，終究還是要回歸到生活本質，有沒有辦法轉化成英文的能力。

她舉例說，有一名小二的學童過去曾就讀於全英幼稚園，能夠辨認英文字母，但仍然不會進行拼音，與其他學生的英文相去無幾。張亦凡呼籲，以更充沛的補救教學資源將後段生拉起來，並提供進階選修課程給有興趣跟能力的學生，或許更能達到雙語教育的目標。

一位不願具名的雙語教師嘆說，每班學生的英語能力差異大，且公校又無法比照私校進行能力分班，給予孩子較符合程度的學習內容。此外，對於「學生學習成就如何評估」，雙語老師也還在摸索學習中，全面性的實施實驗課程是具有相當的風險，對學生的影響需要時間來證明。

從培養環境開始

張瑞雄認為，而想提升全民英語能力就要從小做起，把錢花在小學刀口上，讓「小學校校有英語師資，畢業時要有英語檢定」，也把這個拿來當作校長治校的成績。

師大教育系教授林子斌曾於教育月刊上指出，「教學現場要開放多元需求」，因為老師若強行操作卻不懂得轉化，這對於教學現場是沒有幫助的，建議開放學校能彈性選擇適合操作的取向，以利於轉化應用於教學實務中。

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