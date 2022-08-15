第14屆南山盃青少年圍棋公開賽 千名小棋士齊聚爭鋒

第14屆南山盃青少年圍棋公開賽日前於南山中學舉行，全國一千多名小棋手齊聚參賽，爭取16萬元總獎金，其中最激烈最高段的六、七段組，由忠義國小三年級學生鄭予皓奪冠，其兄也獲同組第五名佳績，蔚為佳話。

主辦單位南山中學盼透過圍棋競賽，讓學子們培養自主學習力，為未來學習階段做充分準備。

南山中學指出，賽事依不同棋力，分有年紀最小的「幼幼組」、「入門組」、「級位組」、到實力最強「段位組」等28個不同組別，中華民國圍棋協會副理事長楊泰雄也特別表達祝福，並勉勵參賽選手全力以赴沉著應戰。

圍棋被認為是最複雜、最具挑戰性的棋類運動，在對弈的布局階段需具備大局思維，因此空間能力是影響棋局判斷的重要因子，而沙盤推演之中，盤與官子階段則主要依賴棋手們的推理能力。

南山中學校長蔡銘城表示，倘若能讓孩子在幼兒、孩童階段接觸圍棋，引發學習興趣，可謂是「培養自主學習力」的敲門磚，同時透過觸發空間視覺與推理思維的學習，相較於單純透過感官刺激的遊戲或技藝，其學習動力要更為持久而且自律，南山盃圍棋賽堅持這樣的理念持續推動。

南山中學說明，比賽中最激烈最高段的六、七段組，最終加賽由忠義國小三年級學生鄭予皓奪冠，並升為業餘七段，小小年紀展現圍棋天賦，日前已取得職業棋士資格，將於明年一月就位；鄭予皓的哥哥鄭坪昊同為業餘七段，也獲得這組的第五名，兄弟連袂拿下好成績，實屬難得。

南山中學補充，該賽事原本應在去年二月舉辦，由於疫情干擾，延期了三次，推遲了一年半後終於復辦比賽。六、七段組名次分別為忠義國小學生鄭予皓獲得冠軍、麗山高中學生徐銘均獲得亞軍、自學學生曾子倫獲得季軍、中崙高中學生張宸宇獲得殿軍。