熱血師苦口勸學生準備英檢 輔導身障生考雄中、特教系

高雄市三民高中教師黃瑞鶯教書38年，在課堂總會鼓勵學生參加英文檢定考試，很多學生從當初的百般不願意，至現在畢業後仍心存感謝，還有一班學生從英文落後，最後苦練奪下全國英文競賽冠軍。她並輔導弱勢學生從學習中找到自信，幫弱視與重度聽障生考上雄中、北師大特教系，榮獲教育部111年師鐸獎。

「程度再不好也要將他拉上來，重視學習『過程』、不是『結果』。」黃瑞鶯說，教學理念就是讓學生能勇於展現自我，積極的參與學習活動，在過程中能夠自我肯定，建立自信心，同時尊重孩子的想法與做法，給與正向積極的引導，終會將每一個孩子帶上來。

黃瑞鶯表示，教師要先具備寬容、樂觀與積極觀念影響孩子，也就是「以身作則」，而不是用高度強迫方式命令孩子。教師需要多學習，先養成自己的學習習慣，做孩子的榜樣，才能在潛移默化中影響孩子。

38年教學生涯，黃瑞鶯讓課業落後的學生因為學習英文找到學習的自信，為了充實並精進教學能力，也增強教學能力，她到紐西蘭取得英語教學碩士、美國取得英語教學博士，並於105學年榮獲高雄市教育局教育芬芳錄。

黃瑞鶯在課堂鼓勵學生參加英文檢定考試，更在課堂上加入檢定考試內容，曾讓很多學生頗感壓力。並在高三彈性課開設多益檢定加強課，尋找外部資源開辦學生英文增能講座，希望讓學生有信心通過英文檢定考試。不少學生因她的鼓勵與指導，畢業前通過英檢，增進了學習動能，考上理想學校與相關工作，非常感謝老師。