新北辦新興運動暑期營隊 首推冬奧項目冰石壺
新北教育局推出中小學新興運動暑期育樂營，包含輕艇、划船及冰石壺，共3種類各2梯次。其中最特別的是冰石壺營隊，雖然台灣冰上設施匱乏，但新北與中華民國冰石壺協會合作，利用土城國民運動中心冰宮場館開辦營隊。參與營隊同學說，之前完全不知道有冰石壺這項運動，能夠體驗真的太幸運了。
教育局說，因應全中運近年新增必辦運動種類，積極辦理暑期育樂營，提供學童認識新興運動的機會並產生興趣。新北市也將持續完善新興運動培訓及升學管道，全力將績優運動選手根留新北在地就學。
中小學新興運動暑期育樂營於7月18日至8月4日舉辦，碧華國中在微風運河辦理輕艇暑期育樂營，招收新北市熱愛水上運動的五、六年級國小學童，進行水上安全教育、岸上及水上划槳操作、水上操艇、翻艇自救及輕艇體驗等一系列課程。結束後，參與課程的學生及家長們反應相當熱烈，紛紛詢問明年營隊是否繼續開辦。
鷺江國中則在校內划船機教室及微風運河，開辦划船暑期育樂營，招收國小高年級學童，課程包含認識船和槳的構造基本及觀看划船比賽影片；體驗陸上划船機、練習手動、身動、蹬腿、全程划船後，再實際下水體驗划船。
今年升上鷺江國中體育班七年級的林鈞泓說，自己體驗的是兩人雙槳的船，划的過程中，一開始雖然有點緊張導致手忙腳亂，但教練們都很有耐心地指導肢體協調與身體平衡的訣竅，自己也慢慢進入狀况，真開心能參加這次的划船課！
而暑期育樂營最特別的是冰石壺，該項運動是冬奧必辦項目，雖然台灣冰上設施匱乏、冰場數量少，但新北市與中華民國冰石壺協會合作開辦冰石壺育樂營，由土城國中、中正國中2校利用土城國民運動中心冰宮場館辦理。
營隊先讓學生快速了解冰石壺的規則及歷史，再到冰面上進行實作訓練，課程包含冰上自我保護、擲壺、刷冰分解動作練習、動作調整、戰術分析及地壺課程、最後是分組團隊練習比賽。參與營隊的中正國中林璟雅同學說，之前完全不知道有冰石壺這種運動，兩周的課程，讓自己從不會玩到能夠自己判斷丟壺的時機、能獨立思考戰術並學會和隊友合作協調的策略，有機會參與這麼棒的體驗活動真的太幸運了。
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