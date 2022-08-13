網問林智堅論文爭議對以後寫論文影響 釣出更慘案例

原民進黨提名新竹市長參選人林智堅涉碩士論文抄襲，掀起網路熱議，有網友問「對以後碩士生寫論文會有什麼影響？」釣出一堆神回應，包括找男友代寫，「分手後慘遭前男友檢舉被撤銷學位」；國立彰化師大前校長張惠博今天說，寫碩文作弊變成問題，教育部不可再坐視，應對各種違規樣態作處理以維護學術倫理。

管姓網友提問「有點好奇，這一連串的論文爭議，對於之後碩士生寫論文會有什麼影響？」眾網友留言「先簽一份不從政聲明書」、「代寫價碼漲更高」、「找男女朋友代寫，會比較乖。」樓下網友接著回應「不要錢的最貴」、「要確定未來要結婚，不然在謝誌會留下痕跡。」「據說有人真的為了不同的女友印了兩個不同版本」、「還好當年我謝誌是寫女友的英文名字…」。

最驚爆的是網友G留言「我們學校資管所前學長幫女友寫論文，畢業後分手，檢舉女友論文抄襲，可憐的女友學位被取消~~女友研究室的口試教授和學弟妹之後口委增加成六位。（害得全資管所之後的碩論都要跑「抄襲軟體」自證無抄襲）」網友回應「也算倒霉吧（姑且不提「倫理」，類似遇到分手後，要你歸還全部禮物、花費…）」，網友C和J都表示不要找人代寫「程度比你想像的還差，錢先收一半，跟詐騙沒兩樣，別說是口試，你看了都想死。」

國立彰化師大前校長張惠博說，寫學術論文這種事怎可抄襲和代寫？這種作弊的事是學校訓導工作重點，怎會變成碩博士論文寫作的爭議？現今變成問題，教育部不該坐視，應對碩博士論文寫作違規樣態作處理。

張惠博過去多次參與民進黨活動，被視為政治色彩偏綠，今天他強調，碩博士論文涉及抄襲的爭議，本質上要回歸學術、高教領域討論，在職進修人員很忙碌，教授用最節省時間的方式給予論文寫作方面的指導，但很重要的就是不能抄襲和造假，原創不只是看時間序，內容才是重點。

他認為，太政治的思考會跟學界重點不太一致，林智堅能否得到「清白」要回到論文是怎麼寫的，部分人士把林智堅被撤銷學位跟「管爺復仇，三年不晚」連結，當然各界觀點不同，他還是主張應回歸學術面討論，選擇相信台大學術倫理委員會所作決議，不要扯入管校長，避免政治凌駕學術爭議不斷，對學術不好。