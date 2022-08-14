中金院就業保障 薪情好　畢業生錄取中國信託MA、IBA

社會新鮮人畢業即躋身年薪百萬行列！中信金融管理學院（下稱「中金院」）與中國信託連續5年推動就業媒合專案，持續深化推動就業學分學程！今年大學部及研究所畢業生有3名錄取MA儲備幹部、2名IBA國際金融業務菁英、20名JRM法人金融儲備RM計畫、10名儲備理專等80多人錄取，其中有部份畢業生依志願序返鄉至中國信託各分行服務，畢業即就業，投入職場發光發熱，成為最具競爭力的新一代金融經理人。

中金院延聘專業師資、充實教學資源，豐富的產學合作機會、提供優渥獎助學金，更逐年更新軟硬體設備與空間環境，打造最具特色的國際金融學院。 圖／中信金融管理學院提供 提供

中金院校長施光訓表示，學校以「公益為先，助弱扶優」為辦學宗旨，中國信託提供豐富的獎助學金及產學資源，讓學生得以無後顧之憂專注於學習，不論是大學生或研究生皆能順利接軌職場。中金院的研究生有超過10位來自臺大、成大、政大的畢業校友，今年更有多位執業律師就讀，其中研究所新生謝艾彤，現已經由媒合前往中國信託實習，未來可將實習的實務經驗融合於論文研究中。

中金院與中國信託不僅共同辦理就業媒合，事前也為學生就業做足準備，雙方合作開設接軌就業的學分學程，由中國信託專業經理人參與業師授課，學生通過業師授課及實習評核後，即可保證就業、接軌職場。此外中國信託提供中金院學生暑期有薪實習機會，今年共有59名學生參與；另有14名學生選擇一年期實習，在大四提早投入職場前線，於中國信託各分行體驗金融人的實戰生活，為就業打下穩固的基礎。

今年錄取的3名中國信託MA中，李瑜庭參與中金院五年一貫計畫，在五年內取得財金系學士與科技金融研究所碩士學位，達到連續學習縮短修業年限，提早進入職場；而金融管理研究所張宸銚，大學時不僅參與校內AI自學社群，也曾赴韓國參加國際商業競賽，並在暑期至中國信託國際企業融資部實習，選擇雙碩士計畫的他，在2021年前往法國雷恩商學院，獲得中金院與雷恩雙碩士學位。瑜庭與宸銚錄取金融業新鮮人夢寐以求的MA，兩人十分期待迎向未來的每一個挑戰。

財法系畢業的王姵媜以大學畢業身分錄取IBA國際金融業務菁英，將有機會至海外據點實戰歷練，3年完訓通過考核後，即能提升為客戶經理。姵媜分享，在學校的悉心安排下，她在大學四年累積了豐富的國際競賽、活動及實習經驗，尤其她擁有法律背景，對於IBA外派時，了解當地法規是一大優勢，充實的經歷讓主管留下深刻印象，也讓她順利錄取心目中的夢幻職缺。

中信金融管理學院111學年度單獨招生現已開放報名至8月19日截止，考生備妥書審資料並檢附學測、統測或分科測驗成績即可線上免費報名。即日起歡迎學生及家長預約蒞校參訪，將由招生中心專人接待，聯絡人為招生中心蔡文榮主任0926-156-350。中信金融管理學院各項招生訊息可至中金院官方網站查詢或致電招生中心0926-358651洽詢。

中金院重視學生的外語能力與國際視野，每年擇優全額贊助學生進行海外見習或海外微留學，讓學生能在學校產學資源的挹注下，完成出國學習的夢想。 圖／中信金融管理學院提供 提供

中金院有完善的運動設施，高爾夫球練習場可供學生練習，培養金融業必備的社交技能。 圖／中信金融管理學院提供 提供

中金院提供優秀運動員兼顧練習與學業的選擇，今年即有棒球隊球員李昱震錄取中國信託JRM法人金融儲備RM計畫。 圖／中信金融管理學院提供 提供

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