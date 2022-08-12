中小學科學展覽會今頒獎 400組受推薦組別爭奪全國獎

第62屆中小學科學展覽會頒獎典禮今天上午於台灣科學教育館登場，本屆共有44位教師獲得優良指導教師獎，另有60組國中小團隊獲得獎項，獲得第一名的科展學生將安排於8月25日到總統府，由蔡總統親自接見鼓勵。

今天典禮由教育部長潘文忠親自頒發。潘文忠說，科展培養許多科學人才，引導學生邁向科學研究興趣，勉勵學生探究實作、問題導向找出解決問題的方法。

評審團總召集人李文獻教授表示，今年從一萬多件中推薦4百件到全國，其中三件樣品有安全疑慮、一件自行退出，所以參展有396件，1100多位學生，可以推薦的作品都是已經受到肯定。參展作品包括生物、科學、邏輯等。