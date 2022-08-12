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中小學科學展覽會今頒獎 400組受推薦組別爭奪全國獎

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
第62屆全國科展頒獎典禮今天在科教館登場，現場頒發優良指導老師獎。記者蘇健忠／攝影
第62屆全國科展頒獎典禮今天在科教館登場，現場頒發優良指導老師獎。記者蘇健忠／攝影

第62屆中小學科學展覽會頒獎典禮今天上午於台灣科學教育館登場，本屆共有44位教師獲得優良指導教師獎，另有60組國中小團隊獲得獎項，獲得第一名的科展學生將安排於8月25日到總統府，由蔡總統親自接見鼓勵。

今天典禮由教育部潘文忠親自頒發。潘文忠說，科展培養許多科學人才，引導學生邁向科學研究興趣，勉勵學生探究實作、問題導向找出解決問題的方法。

評審團總召集人李文獻教授表示，今年從一萬多件中推薦4百件到全國，其中三件樣品有安全疑慮、一件自行退出，所以參展有396件，1100多位學生，可以推薦的作品都是已經受到肯定。參展作品包括生物、科學、邏輯等。

來自台中的大甲高中今年入圍全國前三名，與北一女中、武陵高中爭奪第一名成績。工程學科作品由該校黃嘉男老師指導，獲獎學生彭子瑜、楊仲宇、黎昱君表示，科展的題目以參加學校陶藝社等待作品燒成時程過久的改善為出發點，使用家用微波爐及自製的高溫集熱盒，使得作品燒成時間節省94.47%，電費能量的損耗也比傳統電窯節省了89.44%，使用家用微波爐燒製所用的設備也比傳統電窯少了94%以上。

第62屆全國科展頒獎典禮今天在科教館登場，教育部長潘文忠出席頒獎。記者蘇健忠／攝影
第62屆全國科展頒獎典禮今天在科教館登場，教育部長潘文忠出席頒獎。記者蘇健忠／攝影

潘文忠 教育部

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