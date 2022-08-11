學習歷程育才、選才矛盾 高中生藉行動劇凸顯認知落差

新課綱剛走完三年，首屆高中生已畢業，學習歷程檔案是新課綱的重頭戲，上路至今正反評價兩極。有高中生今天在論壇中指出，盡管檔案容量已有增加，但還是不夠傳，且上傳期限離各式考試太近，讓學生壓力不減反增。

也有學生藉行動劇，凸顯學習歷程檔案在「選材」、「育才」觀點的矛盾，直指高中端與大學端仍存在「認知落差」。

學生團體今天舉辦「這次換我說－108課綱高中生論壇」，邀請全國近百名學生以簡報分享新課綱經驗，多名大學教授也親臨現場，教育部國教署、國家教育研究院也派員出席回應學生分享。

首場談「學習歷程」，台北市華江高中學生賴采翎、洪靖佳指出，自己在求學過程遇到上傳學習歷程時有檔案大小限制，盡管經過壓縮，容量仍舊不太夠；上傳學習歷程的時程不明確，前後還多次更新，讓學生無法掌握時效。

賴采翎也說，學校沒有開設學習歷程的相關課程，學生檔案會因老師給予不同引導而有所差異，好比部分課程僅要求上傳學習單，但也有教師建議學生可以重新理解課程知識，並融入自己的課程反思。

桃園市武陵高中學生曹晏寧、龍謙、戴亘佑、薄宇軒是新課綱首屆畢業生，藉由法庭行動劇提出學習歷程檔案「育才」、「選才」功能的矛盾。

在劇中，扮演證人的學生指出，自知素養能力是檔案呈現的重點，但高中三年志向不斷改變，甚至到了高三發現自己填不上理想校系，必須重新製作檔案，「大學教授說能反應學習歷程就是好歷程，但在激烈競爭下，更貼近科系會更容易拿下高分。」

該名證人學生也指出，學生刻意撰寫與想申請科系相關的內容，並過度追求精美的排版、美編，也導致高三學生必須重新製作學習歷程。教育單位認為學測後學生壓力能減輕，但學生考完後，實際上是充滿壓力與不安，也導致透過檔案育才的觀念，越來越偏向選才。

高雄市新莊高中林姸均、邱習青、蔡潔希、孫紹倫則引述自身製作的網路民調資料，來闡述學習歷程檔案的色香味。他們發現，教育單位提出的學習歷程規畫，與教學現場的實際情況明顯不同，好比計畫初期希望學生「生涯探索」，但在教學現場，卻是先做「學習歷程檔案搜集與反思」，明顯本末倒置。

他們也指出，高中生對學習檔案有很多心得，不免看到負面評價，如覺得做白工、浪費時間、壓力大，甚至是制式化的作業，雖可理解立意良善，但不論高中、大學資訊落差認知落差龐大，這些延伸而來的困境，已經遮蓋了學習檔案的初衷意義。

教育部國教署高中職組長張永傑表示，有關檔案大小，以過往大學備審資料來看，最多就是5M，現在一校系能上傳至少三件課程成果，也能額外上傳多元表現，絕對遠超過往年檔案件數。

不過張永傑也說，檔案大小要不要調整，可從實務面來看，比如學生上傳的檔案容量是不是逼近臨界值，又或是低於標準值，會再評估容量看是否有提升的必要。但他強調，檔案一定要設限，畢竟沒有平台能搜集無限量的檔案，以及大學招生平台到底能收納多少檔案，也必須來審酌。

至於學生上傳檔案期限，張永傑說，每校都要組成工作小組決定檔案上傳日程，國教署也曾向各校宣導上傳截止日，至少要在學期結束後兩周，若學校系統願意開放到開學前也予以尊重，但不可能到了下學期還繼續開放。

也有學生建議可提出公版模板，讓學生不至於無所適從，僅需要撰寫文字，不用顧排版。張永傑則說，公版模板會產生窄化學生表現的隱憂，如何在價值中抉擇，要尊重多樣性又要給予便利性。未來也可輔導學校透過校本課程，安排學習歷程檔案相關的教學，但樣板也非唯一公版，如何讓學校學生間能有經驗分享，當有機會看看別人怎麼做，也是眾多樣板中的其中一個樣板。

台大社會系主任林國明說，大學端希望能看見學生的素養能力，很多時候看得便是與科系相關的能力特質，比如讀法律系，希望能看見邏輯思考、溝通表達力，不見得是看學科知識。尤其要強求高中生完全認識學系有點苛求，高中所做的作品與課程，與大學校系不見得能對上，比如念哲學，高中學科也無直接對應。

林國明說，大學看的專業能力沒那麼狹隘，但高中端始終焦慮，才導致高中焦慮要做與科系相關的檔案。課程學習成果如何與大學科系關聯，這個觀點有些誤解，但也確實有些大學校系不見得完全理解高中育才，就必須要宣導，但目前資訊來看，大學端對學習歷程檔案的想法真的沒這麽狹隘，高中端卻把自己累壞了。