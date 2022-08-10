個申放榜才決定考分科？ 教育部秀數據「8成生不認為」

新課綱首屆高三生剛畢業，教育部七月下旬至今，已連兩周召開「考招制度與學習歷程座談會」，今天繼續邀集相關代表發表意見，話題聚焦考招制度與自主學習等議題。

會中代表對於考招日程各有立場，也有人認為，應將分科測驗期程再往後，好讓高中三年能完整學習。但教育部也出示過往數據，約八成參加考試分發的學生，是在個人申請放榜前就已決定報考分科測驗（前身為指考）。

根據今天議程，座談會由高教司長朱俊彰親自主持，國教署則指派高中職組長張永傑代表出席。首場聚焦考招制度，討論申請入學及分科測驗日程規畫與學生學習完整；第二場則聚焦高中生自主學習，包含學校及教師在學生自主學習計畫中扮演的角色，以及學生適合怎麼規畫、安排自主學習。

與會人士透露，會中有代表建議將分科日程往後，但也有高中教師、學生指出，多數學生是在學測一考完就知道自己要考分科，並不是所有考分科學生，都等到個人申請放榜後才開始準備。

教育部也以109學年指考為例，當年約4萬3000人報名指考，但個人申請有登記沒分發到是6038人，有分發但放棄者2400人，占指考人數不到五分之一，也就是只有五分之一的人是個人申請放榜後才決定考分科，其中八成是一開始就打定主意要考分科。

也有與會代表認為，應將學測個人申請第一階段放榜提前，恢復舊制度。不過該意見也被現場反駁，有人認為考招日程牽一髮動全身，也有人認為，高中三年完整學習性光靠時程不治本，治本的方法，是讓學生高三下學期能有更多課程選擇，不要只有學科知識。

下半場討論自主學習也相當熱絡，有學生反映，自主學習對學生來說，老師只是來班上點名，其餘讓學生自由發揮，並無法提供太多協助；但也有學生表示，自己在自主學習課程中獲益良多，問題在於學生怎麼跟老師挖寶。

今年也傳出不少大學校系要求學生提出與科系相關的自主學習計畫，有學生直言，如果這些能力都已經會了，那何必進入大學，根本直接出社會工作就好。高教司則在現場緩頰，大學與高中文字解讀不一，但確實高中師生看到這些指引會認為一定要交，就不敢不理會，這部分會再與大學端溝通。