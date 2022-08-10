聽新聞
test
0:00 / 0:00

個申放榜才決定考分科？ 教育部秀數據「8成生不認為」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
新課綱首屆高三生剛畢業，教育部近來已連續兩周召開「考招制度與學習歷程座談會」，今天繼續邀集相關代表發表意見。學生示意圖。本報資料照
新課綱首屆高三生剛畢業，教育部近來已連續兩周召開「考招制度與學習歷程座談會」，今天繼續邀集相關代表發表意見。學生示意圖。本報資料照

新課綱首屆高三生剛畢業，教育部七月下旬至今，已連兩周召開「考招制度與學習歷程座談會」，今天繼續邀集相關代表發表意見，話題聚焦考招制度與自主學習等議題。

會中代表對於考招日程各有立場，也有人認為，應將分科測驗期程再往後，好讓高中三年能完整學習。但教育部也出示過往數據，約八成參加考試分發的學生，是在個人申請放榜前就已決定報考分科測驗（前身為指考）。

根據今天議程，座談會由高教司長朱俊彰親自主持，國教署則指派高中職組長張永傑代表出席。首場聚焦考招制度，討論申請入學及分科測驗日程規畫與學生學習完整；第二場則聚焦高中生自主學習，包含學校及教師在學生自主學習計畫中扮演的角色，以及學生適合怎麼規畫、安排自主學習。

與會人士透露，會中有代表建議將分科日程往後，但也有高中教師、學生指出，多數學生是在學測一考完就知道自己要考分科，並不是所有考分科學生，都等到個人申請放榜後才開始準備。

教育部也以109學年指考為例，當年約4萬3000人報名指考，但個人申請有登記沒分發到是6038人，有分發但放棄者2400人，占指考人數不到五分之一，也就是只有五分之一的人是個人申請放榜後才決定考分科，其中八成是一開始就打定主意要考分科。

也有與會代表認為，應將學測個人申請第一階段放榜提前，恢復舊制度。不過該意見也被現場反駁，有人認為考招日程牽一髮動全身，也有人認為，高中三年完整學習性光靠時程不治本，治本的方法，是讓學生高三下學期能有更多課程選擇，不要只有學科知識。

下半場討論自主學習也相當熱絡，有學生反映，自主學習對學生來說，老師只是來班上點名，其餘讓學生自由發揮，並無法提供太多協助；但也有學生表示，自己在自主學習課程中獲益良多，問題在於學生怎麼跟老師挖寶。

今年也傳出不少大學校系要求學生提出與科系相關的自主學習計畫，有學生直言，如果這些能力都已經會了，那何必進入大學，根本直接出社會工作就好。高教司則在現場緩頰，大學與高中文字解讀不一，但確實高中師生看到這些指引會認為一定要交，就不敢不理會，這部分會再與大學端溝通。

自主學習 指考 放榜

延伸閱讀

政治人物混學位論文找代寫 教育部：抓到最高罰100萬

解聘高苑校長是遲來的正義？校方自救會將赴教育部抗爭

教育部同意高苑科大解聘校長 董事會感謝打破僵局

教育部同意高苑董事會解聘校長 「前校長」重話回應

相關新聞

寧可通勤也不要離家近！教職員不住學區附近 關鍵原因曝光

許多上班族都嚮往居住地可以離公司越近越好，如此一來不僅可以省下交通費，早上還可以賴床睡久一點。然而似乎有老師不想住在搶手、房市前景看好的學區宅，引發熱議。

校園會客室／被孩子感動 楊麓潔走上幼教路

高雄市路竹區北嶺附設幼兒園從一間快被裁撤園所變成充滿特色課程、還需要抽籤的滿額學校，老師楊麓潔居功厥偉，可說是園所蛻變的...

個申放榜才決定考分科？ 教育部秀數據「8成生不認為」

新課綱首屆高三生剛畢業，教育部七月下旬至今，已連兩周召開「考招制度與學習歷程座談會」，今天繼續邀集相關代表發表意見，話題...

作家搭電梯短短20秒文化衝擊 白人媽媽「1句話」東西教育差異全看透

東西方教育觀念大不同，旅美作家「旅行沙舟」在Dcard上一篇「電梯裡的美式教育」文章，寫道在芝加哥長住的日子裡，常經歷到許多不同的生活體驗與文化衝擊...

108課綱上路三年 學生壓力真的變小了嗎？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「108課綱」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對108課綱的看法。

四技二專分發入學57校未招滿 私校招生恐弱者更弱

111學年度四技二專日間部聯合登記分發8月9日開放查榜，根據技專校院招生委員會聯合會資料分析統計，今年71校參加登記分發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。