解聘高苑校長是遲來的正義？校方自救會將赴教育部抗爭

高雄高苑科技大學，因境外生招生爭議，演變成校方及董事會的戰火，雙方攻防長達半年，昨教育部同意董事會解聘校長趙必孝生效，董事會今發聲明指，「這是遲來的正義」；高苑科大教職員自救會則怒指，董事會未捐資導致欠薪，教育部卻懲罰學校，不排除到教育部抗爭。

董事會今午發聲明指，3月即決議並提報解聘校長趙必孝，獲教育部尊重董事會經營權、同意解聘校長，是遲來的正義，雖已造成學校傷害，但董事會願承擔辦學責任，盡速恢復學校正常運作，會依規在半年月內完成新校長遴選。

新校長人選確定後，董事會盼，所有教職員全力配合新的領導團隊，也會找時機跟所有教職員座談，一同策勵未來方向。

趙必孝遭解聘，高苑科大教職員自救會發聲明回應，教育部公文未依私校法第43條之解職校長條件進行解任，而是依董事會認定的「缺失」解聘。

自救會說明，所謂「缺失」，校方已向教育部申覆，但未收到教育部回覆，但教育部卻依董事會認定「原則同意」解職校長；另董事會遲遲未捐資，拖欠薪水3個月，並以校長解職為請求再行捐資，動機令人難以理解。

自救會指，趙校長與職員，努力維持學校運作，但董事會多次違反承諾未捐資，導致欠薪，校務停擺，企圖終結學校，這次教育部同意董事會解聘校長，坐實解任校長的目的。

自救會已有近50名教師，依據教師待遇條例向法院提出全體董事負擔連帶責任的欠薪訴訟案，更怒指教育部無視董事會不履行承諾捐資，導致欠薪還懲罰學校，不排除赴教育部抗爭。