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教育部同意高苑董事會解聘校長 「前校長」重話回應

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
教育部查證高苑科大校長趙必孝相關缺失，同意董事會解聘校長。本報資料照
教育部查證高苑科大校長趙必孝相關缺失，同意董事會解聘校長。本報資料照

高雄高苑科技大學，因境外生招生爭議，演變成校方及董事會的戰火，雙方不斷在捐資問題、解聘校長及解聘董事會上相互攻防；昨教育部查證校長趙必孝有相關缺失，同意董事會解聘校長；對此趙必孝說，此舉將變成校方與董事會同歸於盡，也會對解聘行政瑕疵提起訴願。

高苑科大前校長趙必孝回應，教育部是同意解聘，權限是由董事會依學校辦法提出解聘，屬學校內規，對董事會指控他過失如違反新南向專班招生規定、停車場費維護費短收等事證，造成學校損害，這些行政措施是否都歸咎於校長，還很難說。

趙必孝說，董事會雖有權根據校內規定提出解聘，且現在解聘已生效，但教育部仍需依據私校法行事，認為這樣的做法行政有瑕疵，將會提起訴願。

趙還說，就算他遭解聘，針對董事會未捐資、欠薪等問題，高苑科大教職員與校內自救會已提起民事告訴，且先前私校諮詢會已建議解散高苑科大董事會，現在的結果，只是校方與董事會同歸於盡，且在被解聘後，這屆董事會是否會如期捐資，就拭目以待吧！

今年5月高苑科大遭指，違法招收外籍生，6月9日教育部函文指，該校透過當地人力仲介招生違反規範，已損及學生權益將列重大行政缺失；校內也因捐資問題，被列為專案輔導學校，111學年度不得招境外生。

學工爭議爆發後，校方與董事會衝突加劇，校方指董事會，插手校務，無意辦學，試圖將全校停招轉為長照社福機構；董事會則反控，校內財物問題，為校長趙必孝使用不當，且無溝通誠意，刻意阻擋董事會與教職員接觸。

教育部查證高苑科大校長趙必孝相關缺失，同意董事會解聘校長。記者陳弘逸／攝影
教育部查證高苑科大校長趙必孝相關缺失，同意董事會解聘校長。記者陳弘逸／攝影

教育部 高苑科大 高苑科技大學

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