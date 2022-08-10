快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中課程大搬風 私校校長：政策這麼好，告訴我去哪找老師好不好？

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國高中校長及特殊教育學校校長會議第二天，上午舉辦綜合座談。記者趙宥寧／攝影
全國高中校長及特殊教育學校校長會議第二天，上午舉辦綜合座談。記者趙宥寧／攝影

全國高中校長及特殊教育學校校長會議第二天，上午舉辦綜合座談。近年高中課程大搬風，除了三年前新課綱上路，中小學今年9月起必修本土語言，但本土語師資還沒到位，也讓教學現場感到焦慮。有私校校長現場舉手批評，政策為下一代好，很多時候都是規定要上，但政策制定過程，卻沒想過師資難題。而該校長發言結束後，現場上百名校長也予以熱烈掌聲反饋。

桃園市復旦高中校長段台民表示，國家很多政策是為了下一代好，比如本土語言開設，又或是要求開設生活科技課程，規定要上也都很好，但在教育界這麼多年，政策制定有沒有想到師資的問題，尤其在座也有很多私校，如今面對本土語言政策，老師好不好請？

段台民說，「有哪個學校說，隨便找都很多人？」，他也提到，過去學校有一位生科教師，結果公立學校一開缺，去教甄就馬上錄取，導致現在快開學了，全校70多個班，卻連一位生科教師都沒有，登報也找不到人。他說，教育政策這麼好，師資卻沒跟上腳步，「去哪裡找老師，你告訴我好不好？」

教育部表示，近期正積極召開師資整備會議，若學校有困難也會進一步研商，另外也同時盤點，若沒有師資可以申請直播共學，近來也找原民會、原教中心等單位，若連直播共學都沒辦法媒合師資，會盡快開會找到因應措施。

國教署長彭富源則是現場調閱桃園市的本土語師資資料，他表示，復旦目前應該是完成、沒有缺，其他還有22校，有10節、8節需要協助之處，國教署將了解與幫忙。

彭富源也提到生活科技教師的問題，他說，不管國中、高中，一直以來都是逐校協助，復旦提到的困境，不是個別學校而已。

不過彭富源表示，由於近兩年疫情因素很多縣市沒開正式缺，導致今年一開就上千人，在正式缺、代理缺同開的情況下，代理缺自然沒人去。但近來各縣市教甄都告一段落，預估代理教師招募將回歸正常，大家可照以往精神開缺。

教育部次長蔡清華最後也補充，本土語列為必修，是因應2018年國家語言發展法修正後的規定，而在該法修正後，教育部著手召開課綱審議會。他坦言，整體作業時程確實有些急迫，尤其在課綱確定後，才能盤點師資，不過國教署已在積極盤點，每兩周就開一次會議。

本土語 國家語言 教育部

延伸閱讀

高校退場悲歌？8年廢棄校舍如「鬼城」 地下室遭淹沒成小埤塘

分發入學缺額上看1.4萬 招生名額寄存向下延燒學士班

高中早自習新制8月上路 一週至少4天學生自主規劃、學校不能安排考試

導護師被撞沒理賠、盼增保又遭人總卡 教部：持續爭取

相關新聞

寧可通勤也不要離家近！教職員不住學區附近 關鍵原因曝光

許多上班族都嚮往居住地可以離公司越近越好，如此一來不僅可以省下交通費，早上還可以賴床睡久一點。然而似乎有老師不想住在搶手、房市前景看好的學區宅，引發熱議。

校園會客室／被孩子感動 楊麓潔走上幼教路

高雄市路竹區北嶺附設幼兒園從一間快被裁撤園所變成充滿特色課程、還需要抽籤的滿額學校，老師楊麓潔居功厥偉，可說是園所蛻變的...

個申放榜才決定考分科？ 教育部秀數據「8成生不認為」

新課綱首屆高三生剛畢業，教育部七月下旬至今，已連兩周召開「考招制度與學習歷程座談會」，今天繼續邀集相關代表發表意見，話題...

作家搭電梯短短20秒文化衝擊 白人媽媽「1句話」東西教育差異全看透

東西方教育觀念大不同，旅美作家「旅行沙舟」在Dcard上一篇「電梯裡的美式教育」文章，寫道在芝加哥長住的日子裡，常經歷到許多不同的生活體驗與文化衝擊...

108課綱上路三年 學生壓力真的變小了嗎？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「108課綱」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對108課綱的看法。

四技二專分發入學57校未招滿 私校招生恐弱者更弱

111學年度四技二專日間部聯合登記分發8月9日開放查榜，根據技專校院招生委員會聯合會資料分析統計，今年71校參加登記分發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。