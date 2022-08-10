高中課程大搬風 私校校長：政策這麼好，告訴我去哪找老師好不好？

全國高中校長及特殊教育學校校長會議第二天，上午舉辦綜合座談。近年高中課程大搬風，除了三年前新課綱上路，中小學今年9月起必修本土語言，但本土語師資還沒到位，也讓教學現場感到焦慮。有私校校長現場舉手批評，政策為下一代好，很多時候都是規定要上，但政策制定過程，卻沒想過師資難題。而該校長發言結束後，現場上百名校長也予以熱烈掌聲反饋。

桃園市復旦高中校長段台民表示，國家很多政策是為了下一代好，比如本土語言開設，又或是要求開設生活科技課程，規定要上也都很好，但在教育界這麼多年，政策制定有沒有想到師資的問題，尤其在座也有很多私校，如今面對本土語言政策，老師好不好請？

段台民說，「有哪個學校說，隨便找都很多人？」，他也提到，過去學校有一位生科教師，結果公立學校一開缺，去教甄就馬上錄取，導致現在快開學了，全校70多個班，卻連一位生科教師都沒有，登報也找不到人。他說，教育政策這麼好，師資卻沒跟上腳步，「去哪裡找老師，你告訴我好不好？」

教育部表示，近期正積極召開師資整備會議，若學校有困難也會進一步研商，另外也同時盤點，若沒有師資可以申請直播共學，近來也找原民會、原教中心等單位，若連直播共學都沒辦法媒合師資，會盡快開會找到因應措施。

國教署長彭富源則是現場調閱桃園市的本土語師資資料，他表示，復旦目前應該是完成、沒有缺，其他還有22校，有10節、8節需要協助之處，國教署將了解與幫忙。

彭富源也提到生活科技教師的問題，他說，不管國中、高中，一直以來都是逐校協助，復旦提到的困境，不是個別學校而已。

不過彭富源表示，由於近兩年疫情因素很多縣市沒開正式缺，導致今年一開就上千人，在正式缺、代理缺同開的情況下，代理缺自然沒人去。但近來各縣市教甄都告一段落，預估代理教師招募將回歸正常，大家可照以往精神開缺。

教育部次長蔡清華最後也補充，本土語列為必修，是因應2018年國家語言發展法修正後的規定，而在該法修正後，教育部著手召開課綱審議會。他坦言，整體作業時程確實有些急迫，尤其在課綱確定後，才能盤點師資，不過國教署已在積極盤點，每兩周就開一次會議。