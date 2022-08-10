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新北獎學金名單出爐 發出逾千萬共780位學子受惠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
連3年獲獎的穀保家商時尚造型科三年級卓恩卉說，上了大學後，自己會好好運用獎學金，讓大學生活更精彩、更豐富。圖／新北教育局提供
連3年獲獎的穀保家商時尚造型科三年級卓恩卉說，上了大學後，自己會好好運用獎學金，讓大學生活更精彩、更豐富。圖／新北教育局提供

新北市111年度高級中等以上學校學生獎學金名單出爐。此次計有4182名申請，高中職組錄取780名445名、大專院校組取335名，共計發出1115萬元獎學金，780名新北學子受惠。教育局長張明文表示，該獎學金已辦理13年，累積發放上億元獎學金，共造福1萬140名學子。

教育局長張明文表示，新北市辦理高中職以上學生獎學金至今已有13年，鼓勵新北優秀學子能夠堅定自己的人生方向，並且優先錄取低收入戶及身心障礙之弱勢學生，累積發放上億元獎學金，共造福1萬140名學子。藉由獎學金發放，關懷與鼓舞更多弱勢家庭學子，讓他們能在求學路上心無旁鶩。

連3年獲獎的穀保家商時尚造型科三年級卓恩卉說，自己是一個常常猶豫不決及缺乏自信的人，就讀國中時，參加國中技藝班，也參與了國中技藝競賽，近一步了解職校課程，也發展出了興趣。在升高中時，毫不猶豫的選擇就讀技職學校，技高三年學生生活成為目前人生中最精彩的時光。上了大學後，自己會好好運用獎學金，讓大學生活更精彩、更豐富。

同樣是連3年獲獎的三重商工資料處理科三年級黃宇玟表示，因為家中有四個孩子，為減輕父母負擔要求自己要用功讀書，努力爭取獎學金，只希望能替父母親分擔一些家裡的經濟負擔，讓他們能夠稍微輕鬆一點。她也勉勵學弟妹們，遇到挫折或困難都不要輕易放棄，人沒有十全十美的，要讓自己從錯誤中學習並成長。

復興商工廣告設計科三年級程念慈則以優異的成績獲得獎學金，她對自己期望很高，從學習舞蹈到廣告設計，在藝術領域不斷的自我精進。此外，她也已經規畫好要把獎學金，拿來購買大學藝術領域課程需要的軟硬體及用來提升語言能力，拓展自己的眼界。

復興商工廣告設計科三年級程念慈則說，以優異的成績獲得獎學金。圖／新北教育局提供
復興商工廣告設計科三年級程念慈則說，以優異的成績獲得獎學金。圖／新北教育局提供

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