醫學中心第1家 彰基成立非營利幼兒園助員工養育

全台醫學中心第1家非營利性幼兒園今天在彰化基督教醫院揭牌啟用，彰基表示，原本的幼兒園改制為非營利性，除減輕員工育兒負擔，也是進一步朝向促進員工福祉目標與理想邁進。

彰化基督教醫院成立全台醫學中心首家非營利性幼兒園今天舉行揭牌啟用感恩禮拜，衛生福利部社會及家庭署副署長張美美、彰基醫學中心董事長吳瑞鵬、院長陳穆寬、民進黨立委黃秀芳等人出席，彰基表示，幼兒園改制為非營利性，大幅減輕員工育兒負擔。

張美美致詞表示，0到6歲國家一起養是總統蔡英文政見，行政院也有少子化對策，衛福部搭配教育部，推動幼兒園轉成非營利幼兒園，彰基將原來的幼兒園轉成非營利幼兒園，減輕父母養育負擔；吳瑞鵬說，彰基配合政策，謝謝縣府協助行政流程，得以順利完成改制。

陳穆寬表示，彰基幼兒園改制為非營利後，仍採蒙特梭利教育，特別是強調品格教育；改制前，若家庭有2名小孩，註冊費及托兒費每月平均近2萬元，改為非營利幼兒園後收費標準，第1胎子女每月收費2000元，第2胎子女每月收費1000元，第3胎以上則是免學費。

彰基員工子女非營利幼兒園長吳美鋃說，彰基醫院附設幼兒園民國86年成立，今年8月1日改制為彰化縣彰基員工子女非營利幼兒園，立案人數116名幼童，收托2歲至6歲學童，收托第1順位是彰基員工子女、孫子女，其次依序為低收入戶、中低收入戶、特殊境遇、身心障礙家庭幼兒，第3順位是一般生。

一名彰基護理師表示，非常感謝彰基幼兒園改制為非營利，由於幼兒園學費從薪資扣，打開明細「很有感」，改為非營利後，應會有滿大落差感受，所以，今年推薦哥哥的小孩加入彰基幼兒園，跟著自己孩子一起上課，老師們都很親切、有耐心，小朋友都非常喜歡。

一名學童媽媽說，本身是護理師，臨床照護需要輪班工作，讓小孩在此就讀，是醫院對員工的福利，又可盡量配合工作需求；另一名學童父親表示，醫院有幼兒園，是對社會的責任，也是員工福利，除讓家長安心，小孩子若身體不舒服也能馬上處置。