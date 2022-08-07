長輩學技藝還能交新朋友 新北樂齡中心324門秋季班開課

新北市在29區設有31所樂齡中心，每年都開辦約650門課程，讓長輩不僅可以學習技藝，更可透過社團認識新朋友；今年樂齡中心推出324門秋季班課程，8月8日至12日在新北市數位樂學網線上報名，提供8869個名額，內容包括健康運動、文創藝能、電腦資訊、在地文化、旅遊休閒等課程。

教育局長張明文表示，新北市樂齡學習中心結合在地特色、節慶舉辦多元活動，學員不僅可以學習技藝，更可透過社團認識新朋友，許多長者加入後持續參與課程，並更進一步擔任志工、講師，貢獻所學服務社會，歡迎年滿55歲的朋友們加入行列，盼樂齡中心是長備第2個家，有得學又有歸屬感。

長達11年參與中和區樂齡學習中心課程的學員蔡明珠，現年73歲，無論是英語班、志工團、偶劇表演班、書法班、創意吸管班，上課期間從未無故缺席，並擔任班長，協助溝通協調；更協助樂齡中心與學校推動代間教育，從新生入學闖關、慈孝感恩月康乃馨製作教學到暑期祖孫夏令營等活動，處處皆可見她為大家服務的身影，也因她的活力與熱心，榮獲110年全國好漾奶奶肯定。

林口區樂齡學習中心則有位高齡92歲的學員張玉惠，自2016年開始參加課程至今，不論是靜態的靜心書法、綜合手作、養生料理班，或是動態的運動抗老班，少有缺席。張玉惠表示，在樂齡中心認識了許多好同學，一起學習樂趣無窮，除了上課，大家也會聚在一起聊天、活動筋骨，讓身體更健康。