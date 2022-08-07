共備抗疫、雲端相遇：馬台跨閱2.0工作坊圓滿落幕

在全球仍籠罩在疫情的時刻，8/5-8/7三日跨閱2.0工作坊能夠打破空間、時間等限制，透過三天優質的課程研討與共學，展開多元實質的跨國、跨校合作關係。馬來西亞波德申中華中學校長張永慶博士提到：三天工作坊進行跨科共備（語文、科學、數學）、閱讀素養、校訂課程、國際議題等四個主題的研討，感謝台灣名師宋怡慧老師團隊與獨中夥伴一起紮根在地，放眼國際，教育無國界，我們從「體驗實作看見教學盲點、共備討論發現教學亮點」。

不需要很厲害才能開始，要開始才會變得很厲害——這句口號成功鼓勵老師們跨出舒適圈，跨閱2.0著重在實踐與深耕，強化教師間的課程交流經驗，透過教師跨校共備的能量，發展為校訂課程，訓練學生獨立思考、創新思維、解決問題等能力，開拓學生「世界公民」的視野。

2022年的跨閱2.0活動由董總主催，巴生濱華中學主辦，邀請新北市丹鳳高中圖書館主任宋怡慧老師為課程策劃人，同時，偕同科學組召集人曾明騰老師，數學組召集人葉奕緯老師，並聯同吉華獨中莊琇鳳校長、濱華中學吳麗琪校長、波德申中華中學張永慶校長為主導學校，各自號召檳華女中、沙巴吧巴中學、循人中學、芙蓉中華中學、新山寬柔中學、古晉一中等優質的學校加入，探討跨科共備、閱讀素養、國際議題教學的各種可能，三天跨閱2.0工作坊從專題演講、分享課室實踐課程、實作、座談，論及跨科課程規畫、設計、執行、反思四個階段，九校十三個團隊的跨科分享，意見交流熱絡，讓獨中超過400位教育夥伴受益匪淺。

丹鳳高中校長曾慧媚在開幕演講提到：「一個人走，走很快，一群人走，走很遠，這是馬台合作的第二年，能與馬來西亞獨中的教育好朋友交流，也讓丹鳳高中能和深耕閱讀，不斷地「跨閱與超閱」。

跨閱2.0工作坊課程總召宋怡慧老師提到：「生命最美的時刻不是成功，而是你聽見夢想花開的聲音，正在你期待的地方綻放一地的馨香。以跨國、跨學科組成團隊，以合作互動的共備學習模式，感謝語文組彭待傳老師、溫展浩老師、陳茂松老師、石惠美老師、邱照恩老師、葉念祖老師；數學組的魏光亮老師、閔柏盛老師；科學組的劉彥廷老師、謝甫宜老師、王維邦老師等人，大家一起推動馬來西亞獨中學校本位課程、校訂課程等多元課程設計的思維，激盪出適合各校以學生為主體的素養導向課程。」

數學總召葉奕緯說：「我們在前兩年上好，課程，第三年上，好課程，即將到了整體跨科盤點與聚焦。回歸學校願景與學生圖像，組成跨科校定課程團隊，打造學校課程特色與品牌。

科學總召曾明騰則以跳脫框架、勇敢改變，鼓勵獨中老師啟動跨閱的想像，專題演講知性感性兼具，也分享跨國共備的討論以及創發的課程，能落實在課堂的實踐，跨科學習可以是有趣，有效，有感，有情。

檳華女中的老師參與語文科、數學科課程發表的老師說：「憶起過往共備的時光，最開心的是，夥伴一直都在，為了學生的笑靨，再苦我們都沒有離開。」

濱華中學吳麗琪校長則是感性致詞，將跨閱的棒子交給2023年的主辦學校吉華獨中中校長的手上，並以跨閱3.0：優質校本、素養領航為共備主軸，期待更多優秀的教育夥伴們，將心中被燃起的教學火苗，已加入跨閱3.0共備的形式，讓它不停歇地持續燃燒，影響更多的人⋯⋯

8/5-8/7三日活動海報。圖／丹鳳高中提供

共備歷時八個月，五十小時。圖／丹鳳高中提供