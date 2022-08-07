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空軍官校和海軍官校大四學生調到第一線？家屬擔心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
共軍連日在台灣周邊軍演，台中后里街頭出現軍車，民眾說有點緊張。記者游振昇／攝影
共軍連日在台灣周邊軍演，台中后里街頭出現軍車，民眾說有點緊張。記者游振昇／攝影

共軍連日在台灣周邊軍演，目前是三軍軍官學校大四學生訓練入伍生時間，傳出空軍海軍官校大四學生最近被調派到第一線支援，有家屬擔心，一名軍官說，國軍都有準備和安排，請家屬不用擔心。

包括陸軍和空軍與海軍軍官學校，目前都是新生入伍訓練，軍方由大四學生協助訓練大一生，學長指導學弟，最近傳出空軍和海軍軍官學校的大四學生被調派到第一線，許多學生說，應該是共軍連日在台灣周邊軍演，空軍和海軍最近需更多人員到各據點，才調派大學四年級學生協助。

一名軍官說，軍官學校大四學生即將畢業到部隊，提前到各部隊觀摩學習，更可讓這批未來的軍官實際體會軍中任務和生活。

空軍 海軍 共軍

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