閩南語認證考試人數創新高 中高級報考人數首破萬

教育部「111年閩南語語言能力認證考試」首次分做兩日舉行，今天進行的是A卷基礎級、初級考試；明日起則進行包含中級、中高級B卷，以及高級、專業級C卷。今年全國共18個考區、67處試區學校協辦，考試總報名人數達1萬9487人，其中B卷首次突破萬人報名，占今年報名總數52％。

本土文化崛起，今年閩南語認證考試B卷報名人數首度破萬。教育部分析，近2年均以學生群族報名人數最多，今年8133人報考，12歲以下考生達4595位，占學生族群比率高達56％。

另外，教育部也統計，今年年紀最大的考生達86歲，最小則為4歲，還有來自馬來西亞、日本、印尼、越南等不同國家的考生前來共襄盛舉。

今年團體報名組數及人數均增加，全國共有1356組、9099人參加團報，較去年1310組、9748人，略有成長。團報冠軍仍為台南市海佃國中，團報人數共計309人，連續6年成為全國團報第一的學校。

今年考試成績預定於10月17日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；若對成績有疑義，則需於10月17日至21日期間，一律以郵寄方式申請複查。達分級標準者，將於11月7日起寄發認證證書；若在1周內未收到證書，考生可向國立台灣師範大學確認寄證情形。