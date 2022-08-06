拆除國中小危老建物 教育部年底前重建117棟新校舍

為加速改善國中小校老舊校受耐震能力，教育部於106年爭取行政院專案經費，協助地方政府拆除有立即、潛在危險或缺乏補強經濟效益、亟需待整建的老舊校舍，並重建158棟新校舍。教育部表示，109年再獲行政院補助款經費，繼續協助地方於111年底前重建117棟新校舍。

教育部國教署表示，依「建築物耐震設計規範及解說」，建築物耐震標準分為四類，各級學校校舍屬第三類建築物，其耐震能力初步評估Is值應大於100。

國教署說，108年依內政部耐震規範，優先協助Is值80以下校舍提升耐震能力，自109年起則接續針對Is值80到100的校舍進行整建，並提醒學校於重建時應考量空地綠化、節能減碳、通風採光及防災避難等面向，同時結合在地特色改善校園環境。

國教署說，新竹縣石光國小為例，該校原教學大樓於64年興建，經進行校舍耐震評估決議拆除重建。校方於規劃時，在空間設計上刻意聯結客家的在地精神及原本的空間地景，並融入活潑的建築元素，以呈現兼具傳統傳承意義和現代創新活力的三合院建築。

國教署也指出，該校用色上則大量採用在地色彩，如象徵感恩的稻穗金色、生氣蓬勃的草地綠等，透過建築和色彩，激勵學生以正向態度感恩土地和家庭社區。

國教署表示，未來也會持續和縣市政府共同努力協助學校提升安全舒適的校園品質。