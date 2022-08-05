揮灑生命色彩小巨人 陳懷恩獲頒總統教育獎

2022年總統教育獎今日於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，嘉義市育人國小陳懷恩，由蔡英文總統親自頒發總統教育獎殊榮，學校為此感到欣喜；嘉義市長黃敏惠也感到無比的驕傲和開心。不止如此，校長楊家豪、導師林芳綺、老師伍瑞瑜等人也紛紛獲全國獎項肯定。

嘉義市育人國小學生陳懷恩因唇顎裂及先天性頸椎融合症、脊椎側彎，經常進出醫院，六年級身高僅122公分；但他不因此頹靡喪氣或怨天尤人，天性樂觀開朗反而積極活出自己的夢想。秉持「別人能，自己一定也能」的信念，以努力堅持的意志力突破了身體限制，揮灑屬於自己生命的色彩，勇於嘗試的精神也感染周遭的同學及師長，被校方譽為小巨人，榮獲總統教育獎。

北上陪同受獎的爸爸陳豫勇表示，感謝學校給予懷恩創造許多機會，更重要的是，在學習過程中，懷恩也因此對自己的未來更有目標，對自己的夢想也更能穩健向前，期待接下來到嘉義市玉山國中學習，懷恩能常懷感恩，勇敢挑戰自己的生命困境。

市長黃敏惠表示，總統教育獎是鼓勵在逆境中仍能奮發向上、樂觀進取、服務奉獻，並具有特殊才能而出類拔萃的學生。懷恩不因為他身體的限制，而頹靡喪志、怨天尤人，反而保持樂觀開朗，積極活出自己的夢想。獲得總統教育獎的肯定，是對懷恩最大的鼓勵。

育人國小校長楊家豪表示，懷恩從四年級就因為資源班老師伍瑞瑜的鼓勵，開始用他的畫筆記錄學習的點滴。教育處長林立生因看見競技疊杯運動對特教生身體受限較小，可以讓特教生與一般生一起訓練共同比賽，而將競技疊杯設定為特教生重點發展的體育競賽，讓懷恩的生命開啟另一扇窗，他用圖畫及文字紀錄生命的故事，以努力堅持的意志力突破了身體限制，揮灑屬於自己生命的色彩，勇於嘗試及不放棄的精神也感染了周遭的同學及師長。

育人國小在成就懷恩獲獎的過程中，多位老師也獲得全國獎項的肯定，在2020年老師伍瑞瑜獲得「教育部國教署優良特殊教育人員」，今年更參與第十一屆教育大愛「菁師獎」甄選。校長楊家豪今年榮獲「教育部體育署學校體育傳距獎」。另外，懷恩的班級老師林芳綺老師，也在今年獲嘉義市推薦角逐「教育部生命教育績優人員」。