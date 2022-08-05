中金院成立中信啦啦隊 Passion Sisters應援授密技

力與美的結合，中信金融管理學院啦啦隊成軍！中信金融管理學院（下稱「中金院」）向中信兄弟啦啦隊Passion Sisters看齊，成立中信金融管理學院啦啦隊（下稱「中信啦啦隊」），成員以熱舞社及親善大使為基礎，中金院更發起中信啦啦隊成員新秀選拔，廣邀全國高中職學生報名加入應援團，優選前五名還可獲得千元獎金，夢想成為啦啦隊一員的學子們千萬別錯過！

中金院中信啦啦隊新秀徵選中，廣邀全國高中職學生熱情參與，獲選者還能參與Passion Sisters經驗分享會。 圖／中信金融管理學院提供 提供

中金院校長施光訓指出，中金院與中信兄弟皆為中國信託五大公益的一環，雙方為長期合作夥伴，共同為培育棒球選手而努力。校內師生每年球季都特別包下遊覽車前往臺中洲際棒球場，以行動支持中信兄弟主場賽事，與Passion Sisters一同為中信兄弟加油吶喊，而Passion Sisters的活力與專業鼓舞團隊士氣更是令人印象深刻。因應今年中金院強化運動代表隊陣容，除有棒球及籃球校隊外，還加入女籃、女壘及跆拳道好手，同步成立中信啦啦隊，希望為各類競賽應援打氣，8月中旬已安排隊員與Passion Sisters面對面請益，了解更多啦啦隊成員的必備技能，未來可隨校隊出征各項賽事，為球隊加油打氣。

首屆中信啦啦隊隊長Kim表示，自己平常就很喜歡熱舞，這次加入中信啦啦隊，不僅找到舞台可以發揮，也能更融入學校的各項賽事，本次運動應援團預計徵選10名隊員，她期待喜歡運動、具有自信、樂於接受各式表演挑戰的校內外學生都能報名參加，尤其歡迎未來有意加入中信大家庭的全國高中生報名，優勝者不只能贏得獎金，校方還會定期辦理課程與活動，邀請Passion Sisters指導隊員，報名自即日起至8月8日（一）截止，詳細報名請至中金院官網查詢。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw