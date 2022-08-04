艱困中奮發向上 桃園六和高中國中部林宇婷獲總統教育獎

六和高中國中部201班學生林宇婷獲「總統教育獎」，成為桃園市私校今年唯一獲獎的學生，也讓六和全體師生高興萬分。

今年總統教育獎全台共推薦352人，經審慎初選，167人進入複選，獲獎學生可獲總統親頒獎狀、獎座及15至25萬元不等的獎助學金。

六和高中表示，林宇婷自從奶奶中風後，分擔家務、照顧弟妹，生活雖辛苦還能兼顧學業、奮發向上，因此於「3Q達人」獲桃園市第二名，進而報名參加「總統教育獎」，再從七十幾位競爭者中脫穎而出。

3Q達人指的是，「AQ」逆境智商達人：需具良好挫折忍受能力，能以彈性面對逆境，積極樂觀，接受困難的挑戰，發揮創意找出解決方案，不屈不撓、愈挫愈勇者。2「EQ」是指情緒智商達人：具有良好的情緒管理能力，激勵自己愈挫愈勇，能設身處地為人著想，良好的溝通能力及人際關係，克服困難，積極樂觀影響別人者。「MQ」道德智商達人：具有良好的品德，並有禮貌體貼、尊重寬恕、忠心誠實、負責合作等良好情操美，且能具體實踐者。