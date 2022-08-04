教部舉辦檔案管理研習 從蟲害、資訊化到資安一把抓

教育部今天舉行學校檔案管理教育訓練，從檔案文獻黴菌及蟲害、檔案資訊化管理、檔案加值應用及推廣等三大課程，充實所屬機關，以及學校檔案管理同仁的專業知能。

教育部說，本次研習的重點分為三方面，包括「萌菌物語vs.蟲蟲危機-從檔案文獻黴菌及蟲害」、「檔案資訊化管理」、「檔案加值應用及推廣」三大課程。

其中「萌菌物語vs.蟲蟲危機-從檔案文獻黴菌及蟲害談起」，希望從微生物、昆蟲分類及特性談起，再切入這些生物如何對檔案文獻造成傷害，如何防治黴害蟲害，以及檔案文書受黴害蟲害如何適當處理以避免惡化。

「檔案資訊化管理」則強調科技始終來自於人性，透過電子化作業，就其要素、特性以及保存重點，再就公文與檔案資訊系統流程，電子檔案管理的目標與整體架構，並將電子檔案保存風險與資訊安全做適度連結。

另針對「檔案加值應用及推廣」，說明檔案應用也須適度做行銷，先談檔案行銷關注的焦點與推廣的意義，再從英美檔案推廣做借鏡，了解台灣檔案加值應用現況及檔案展覽應如何規畫，也可讓國人了解檔案的價值與重要性，帶動對檔案的重視，突破對檔案的窠臼定位與思維。

教育部說，檔案是保存歷史真實紀錄的第一手資料，除反映機關工作內容及特色外，更可提供見證歷史發展的軌跡，也是國家資產與社會公器，平時除了補助所屬館校建立完善檔案管理制度外，並定期在全國辦理多場次檔案管理教育訓練。