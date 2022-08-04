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疫情讓學費成為沈重負擔 群園助學金今年加倍達1千萬元
疫情下，許多家庭收入銳減，學費成為沉重負擔。台中市群園事業機構創辦人呂崇民設立的「群園助學金」為助學子一臂之力，今年決定擴大規模，把以往每年總額500百萬元助學金提高至1千萬元，提供通過的大專學生每人2萬元助學金，並自即日起至9月30日接受申請，歡迎全國大專學生踴躍申請。
群園事業機構說，創辦人呂崇民年少時即幫貧助困，不忍貧窮人家受苦而慷慨解囊，把扶危濟困當成使命，至今在「助人」的道路上始終不變。
為協助年輕學子就學，呂創辦人10年前成立群園助學金，截至目前已協助近3千位學子，頒發近5千萬元助學金。主要目的，是要關懷就學經濟資源不足的學子，包括單親家庭、隔代教養，失依、家庭或本身突遭變故的學子，其中並以單親家庭占67%最高。
群園事業機構說，因為疫情持續不歇，呂創辦人考慮到許多家庭承受沈重的經濟負擔，因此決定今年擴大辦理，歡迎全國大專同學踴躍申請，申請辦法及相關資訊請上網址或搜尋「群園助學金」，連絡電話（04）22208038。
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