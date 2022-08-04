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數位證書計畫逾60校加入 每年15萬生可拿數位畢業證書
因應數位化時代企業徵才、國際移動等需求，教育部推動「大專院校數位證書試辦計畫」，經統計截至民國111年已有超過60所公私立大專院校加入，預估未來每年將有超過15萬名學生可取得數位學位證書，占全國年度畢業生總數55%。
配合國發會規畫「智慧政府行動方案（My Data 數位服務個人化）」等資訊應用，教育部自109學年度啟動大專院校數位證書試辦計畫，由國立成功大學資訊工程學系副教授莊坤達、數學系副教授舒宇宸團隊開發建置並訂定數位證書標準規範，推動數位學位證書發行。成大於去年6月發布第一張數位學位證書，後續清大等校亦陸續發放。
本期數位證書系統建置依各校佈建進度不同，將於111學年度分批針對當期畢業生正式發放數位學位證書，目前則已發放近4萬張數位學位證書。
教育部表示，大專院校數位證書計畫可分為發證、驗證兩大系統，並委由成大與種子學校團隊支援參與合作計畫的學校，協助各校建立發證流程、串接畢業生資訊等，本期新加入計畫的40所大專院校包含中興、中央、台北大學、北商大、東海、淡江大學等。
教育部說，計畫將會持續邀請全國各公私立大專院校加入，以擴大數位學位證書普及率，希望未來全國皆能透過系統，於學界、企業界快速驗證各式學位證書。
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