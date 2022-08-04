數位證書計畫逾60校加入 每年15萬生可拿數位畢業證書

南韓教育部上月底突然宣布2025年起漸進下調小學入學年齡，從6足歲降為5足歲的方案，家長、教師團體一致反對，遊行抗議。尹錫悅政權不是第一個有這想法的南韓政府，前總統盧武鉉、李明博與朴槿恵等人也試圖推動義務教育提早一年，未能得到共識而放棄。

2022-08-04 18:00