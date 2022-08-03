高中職引進英語教學計劃 111學年度增至34校

教育部推動「高級中等學校引進外籍英文教師計畫」，計畫實施至今邁入第8年，從103年補助8校至111學年度已增加到34校。國教署承諾，未來將持續鼓勵更多學校申請，提升英語教學品質，協助學校推動校本特色課程英語化。

教育部表示，這項計畫是針對實施藝術、健康與體育、綜合活動、科技等領域學校提出的「引進外籍英文教師計畫」，依申請件數多寡及「歷年訪視及成果參考」、「計畫案完整度及可行性」、「縣市平衡」、「弱勢協助」等4項指標進行審查，獲補助的公立高中職，可依需求聘用外籍教師每周教授20至22節全英語課程。

這項計畫由教育部委託新竹科學實驗高中承辦，針對成功引進外師的學校，諮詢小組每學年度都會到校提供1至2次諮詢協助，由專家學者、校長及英文老師擔任訪視委員，除進班觀課並與學生座談，了解教學成效與學習需求外，也會提供行政團隊諮詢協助，提出引進外師計畫的執行建議及策略。

以國立屏東高中為例，該校外師將英語結合生活與在地文化，提升學生利用英語進行溝通的意願，並呼應學校「從阿緱出發 向世界提問」願景，讓學生可以英語表達屏東文化環境特色。

國立北門農工外師則以設計生活化情境的方式，將日常英語結合地方特色，設計對話式課程，將英語課程變有趣。

教育部強調，高中教育階段推動雙語教育，仍以我國英語教師為主，惟為協助加強高中校園英語口說環境，增進提高學生學習效果及英語學習動機。未來將持續精進推動本計畫，並強化非山非市地區英語文創新教學及維持區域資源，讓更多的學子受惠。