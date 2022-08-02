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偏校生生平板做半套？畢業生比新生少 缺平板竟要自籌

聯合報／ 記者趙宥寧江良誠／連線即時報導
為推動4年200億的生生用平板計畫，教育部剛撒9億元採購61萬台平板，全額補助全國中小學1至12年級偏校每生一台、非偏校每六班配一班。示意圖。本報資料照
為推動4年200億的生生用平板計畫，教育部剛撒9億元採購61萬台平板，全額補助全國中小學1至12年級偏校每生一台、非偏校每六班配一班。示意圖。本報資料照

為推動4年200億的生生用平板計畫，教育部剛撒9億元採購61萬台平板，全額補助全國中小學1至12年級偏校每生一台、非偏校每六班配一班。卻有部分偏鄉小學，受生肖年影響（小一新生屬羊、猴；國一新生屬牛、虎），導致部分偏小新生比畢業生多，開學後平板短缺，如今只能四處籌款自購應急，又或是拿舊平板出來充數，偏校苦不堪言。

南投縣為例，該縣轄內共有173所學校，偏遠學校就超過100校。一名南投縣教師透露，許多學校曾在上學期末向縣府反映「新生比畢業生多」，新學期學生平板不夠用，起初縣府說教育部會再另行採購，最後卻又變成學校要自行採購，但一台平板要價不菲，「幸好選舉年募款算容易」。

無獨有偶，雲林縣成功國小今年新生也比畢業生多，儘管全校不到30名學生，仍有平板需求。成功國小校長楊麗娜表示，過去七年間，學校曾申請教育部學習精進計畫，伴隨計畫而來的平板接近百台，屆時將拿舊平板來應急，學校不需自己募款。

教育部表示，若因學生人數增減，影響學習載具需求，縣市政府可透過數位學習推動辦公室，在滿足偏校一生一機、非偏校每六班配一班的原則下，掌握學習載具總數、各校數量、學生與教師人數後調度使用。若再有不足，可向教育部申請經費。

一位不具名國中校長坦言，平板屬於學校資產，一旦列為資產就會有使用年限，若借給別人用壞了，年限沒到還不能報廢，若真要調度，也得看縣市政府教育局處有沒有心、夠不夠強勢；另一位偏小教導主任則說，九月即將開學，計畫經費也不是申請後馬上就能下來。

南投縣教育處副處長王淑玲澄清，今年四、五月，已請各學校依規定統計所需的平板，由教育處統一採購1萬2800台蘋果平板電腦。因少子化緣故，今年國中新生較去年少239人，國小新生較去年少88人，平板電腦發放後，各校並未反映平板電腦不足，目前仍有1000台平板電腦存放在網路中心備用。

南投縣信義鄉雙龍國小校長陳永輝說，平板電腦由教育處採購並配發並無不足問題，研判可能有老師因教學需求，想使用蘋果以外例如Chrome平板電腦，才會以為「生生有平板」政策配發的平板電腦數量不足。

全教總理事長侯俊良表示，不管是偏鄉或都市，確實不會同一個時段全校同時要使用平板，但他認為，若學校師生有需求，教育部與縣市政府就該把量補足，也要讓學校有空間能彈性調控。

由於生生用平板政策的平板，皆需安裝MDM管理系統，教育部也提到，除了目前因應計畫購置的61萬台平板外，各縣市已申請11萬4417台「既有載具」納入教育部MDM管理系統，所需費用全額由教育部補助到各縣市，未來若有縣市學校仍有平板要納入管理，可向教育部申請補助。

教育部 南投 募款

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