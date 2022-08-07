108課綱上路三年 學生壓力真的變小了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「108課綱」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對108課綱的看法。

108課綱實施至今已滿三年，陸續改革了不少制度，包括將類自由選修制度加入高中、增設實作課程、紀錄高中三年學習表現的學習歷程，以及於今年正式上路的分科測驗，旨在培養學生的核心素養，強調將知識運用於生活，解決實際問題，但針對新課綱的改革，網友對此的想法又是如何呢？

「選課彈性高」獲網友正面評價 「學習歷程」難準備成學生負擔

▲ 網友熱議108課綱 正反聲量調查 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察社群討論區中網友對於「108課綱」的話題討論，其中便有網友表示「能自己選擇想選的課還滿新鮮的！」、「選修的木工課超療愈~還可以做出能實際使用的東西很有成就感。」，顯示網友對於選修制度的高彈性與適性學習，給予正面評價，另外，也有不少學生分享實作課程內容，像是「我們學校的探究課程幾乎每節課都去校外參訪，有博物館、實驗室之類的，覺得還不錯！」、「老師設了一個殺人案的情境，要我們利用學過的知識來破解所有不明液體對應的藥品，難度不高但很好玩~」，認為能透過實作課程學習到課本以外的新知識是108課綱的優點之一。

而另一派網友則提及分科測驗刪除部分科目的問題，就有應屆考生說道「分科不考國英，我是社會組，這樣去考一點都不佔優勢，直接失去再來一次的機會。」、「對社會組來說國英就最重要啊，學測沒考好以往會靠7月指考來拼，現在不能考國英對學生有什麼幫助嗎？」，認為新上路的分科測驗對社會組較不友善，沒有重考的機會，一試定終生反而增加他們的壓力；此外，網路上也有不少網友提到準備學習歷程像無頭蒼蠅一樣混亂，表示「學習歷程很喜歡強調一致性，如果高一高二做的事跟科系無相關該怎麼辦，真的從一開始就確定志向的有幾個人？」、「學習歷程檔案還有一個很大的問題是，每個校系想要看的東西不一樣，如果想要針對校系來做，勢必高二就得完全確定志向，但其實很多人到高三都還在轉組，那些尚未確定志向的人，呈現出的資料就會比那些早就確定目標的人還要弱」。

整體而言，108課綱的部分新制度或許是利於教育進步的，但也有些部分可以更完善，無論如何，期望教育制度在不斷的改善下，能實際減輕學生們的壓力，幫助他們找到人生的方向。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》