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砍公幼代理教師員額？ 台中教育局：未裁減既有教保人力

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
近年來受少子化、疫情及準公共化、非營利幼兒園大增等影響，導致部分公立幼兒園招生不足，甚至有「斷崖式」下降等狀況。本報資料照片
近年來受少子化、疫情及準公共化、非營利幼兒園大增等影響，導致部分公立幼兒園招生不足，甚至有「斷崖式」下降等狀況。本報資料照片

全國幼教產業工會今天表示，近年來受少子化、疫情及準公共化、非營利幼兒園大增等影響，導致部分公立幼兒園招生不足，甚至有「斷崖式」下降等狀況，部分地方政府為了省錢，直砍公幼代理教師員額，看似合理卻出現幼生安危的隱憂。台中市教育局強調，111學年度台中市公幼招生剩餘缺額數1940名，已開設2至3歲幼幼專班來增加幼生數，並未裁減各園既有教保服務人力。

全國幼教產業工會指出，台中、台南市教育局近日以招生不足為由，刪除代理教師員額。呼籲台南市、台中市勿以招生不足為由，藉機為省錢任意刪減幼兒園代理教師員額，應以班級數配置教保服務人員。尤其公立幼兒園主要招收文化不利、弱勢幼生、特殊生為優先，若縣市政府貿然砍掉代理人力，公幼一樣人力吃緊，老師們一樣負擔很大，孩子的教育品質依然沒有提升。

台中市教育局表示，111學年度台中市公共化幼兒園可招生名額數為10393名，各園經3階段招生後共錄取8453名，剩餘缺額數為1940名。為減少公幼剩餘缺額數及滿足多數家長針對2至3歲幼生的送托需求，教育局針對各幼兒園缺額情形，調整3至5歲班為2歲專班，經調整結果，可再減少544名公幼剩餘缺額，現階段公幼剩餘缺額數為1396名，各公幼仍可持續招生至開學或額滿為止。

教育局提到，依幼兒教育及照顧法規定，2歲專班每班招收幼兒8人以下者，應置教保服務人員1人；9人以上者，應置教保服務人員2人。3歲以上至入國民小學前幼兒班級，每班招收15人以下者，應置教保服務人員1人；16人以上者，應置教保服務人員2人。

教育局說，依上述法令規定配置各園教保服務人力，針對各園招生不足問題，教育局為鼓勵各園積極招生，並協助各園調整班級類型，開設2至3歲幼幼專班來增加幼生數，並未裁減各園既有教保服務人力。如果各園招生數未達前述幼照法的師生配比規定，該園教師或教保員員額編缺將予控管（非裁減），等到招生達法定師生比例後方得聘任，以妥善運用人力資源，現階段未裁減各園現有教保服務人力。

教育局 公幼 幼兒園

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