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鼓勵青年壯遊 「寶島商號」探索老字號柑仔店

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
入選111年計畫的「寶島商號探險隊」團隊，以恆春半島至今維持傳統樣貌的老字號雜貨店做為此次壯遊探訪的目標。圖／教育部提供
入選111年計畫的「寶島商號探險隊」團隊，以恆春半島至今維持傳統樣貌的老字號雜貨店做為此次壯遊探訪的目標。圖／教育部提供

教育部青年發展署辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自主規畫壯遊企畫，今年共有235組團隊青年，於暑期6至8月間走出戶外，感受故鄉之美，透過自己的步伐探訪關於土地、環境、時代以及人文社會的深刻記憶。

入選111年計畫的「寶島商號探險隊」團隊，由20多歲的木藝助理師陳憫、唐卡畫師林慈君及藝術設計師林哲安組成。團隊感受到現今消費文化正逐漸蠶食早些年代裡，日常生活中的濃厚人情味，因而以恆春半島至今維持傳統樣貌的老字號雜貨店、接續傳統同時創新的雜貨店，及主打懷舊風格的新興雜貨店（文創商店）做為此次壯遊探訪的目標。

「因區域不同，雜貨店們也有著各自的在地特色。」陳憫說，讓他們印象最深刻的是一間位於港口附近、已傳四代的泉成行雜貨店，店內那張從清朝流傳至今已有150年歷史的肖楠老桌上，就有著來自海口的印記。

陳憫也說，藉由壯遊體驗的機會，團隊們逐步重拾真實互動的溫度，大幅縮減了與長輩們之間的想像鴻溝。「我們和上一代或上上一代的長輩，距離其實沒有那麼遠。」陳憫表示，能夠拉近世代之間的距離，是這次體驗最意外的收穫。

陳憫也分享，團隊也規畫在企畫執行完成後，將搜集各地區的懷舊零食，分裝成驚喜袋，並藉由文字與影像紀錄的短篇於網路社群分享，希望喚起更多人美好回憶。

青年署表示，「感動地圖實踐計畫」希望鼓勵青年以壯遊體驗的方式，與台灣各地文化深入互動、交流，並從中培養自我探尋與反思的能力，進而促使大眾關注長久被忽略的土地與文化議題。

青年 教育部

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