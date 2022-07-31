鼓勵青年壯遊 「寶島商號」探索老字號柑仔店

教育部青年發展署辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自主規畫壯遊企畫，今年共有235組團隊青年，於暑期6至8月間走出戶外，感受故鄉之美，透過自己的步伐探訪關於土地、環境、時代以及人文社會的深刻記憶。

入選111年計畫的「寶島商號探險隊」團隊，由20多歲的木藝助理師陳憫、唐卡畫師林慈君及藝術設計師林哲安組成。團隊感受到現今消費文化正逐漸蠶食早些年代裡，日常生活中的濃厚人情味，因而以恆春半島至今維持傳統樣貌的老字號雜貨店、接續傳統同時創新的雜貨店，及主打懷舊風格的新興雜貨店（文創商店）做為此次壯遊探訪的目標。

「因區域不同，雜貨店們也有著各自的在地特色。」陳憫說，讓他們印象最深刻的是一間位於港口附近、已傳四代的泉成行雜貨店，店內那張從清朝流傳至今已有150年歷史的肖楠老桌上，就有著來自海口的印記。

陳憫也說，藉由壯遊體驗的機會，團隊們逐步重拾真實互動的溫度，大幅縮減了與長輩們之間的想像鴻溝。「我們和上一代或上上一代的長輩，距離其實沒有那麼遠。」陳憫表示，能夠拉近世代之間的距離，是這次體驗最意外的收穫。

陳憫也分享，團隊也規畫在企畫執行完成後，將搜集各地區的懷舊零食，分裝成驚喜袋，並藉由文字與影像紀錄的短篇於網路社群分享，希望喚起更多人美好回憶。

青年署表示，「感動地圖實踐計畫」希望鼓勵青年以壯遊體驗的方式，與台灣各地文化深入互動、交流，並從中培養自我探尋與反思的能力，進而促使大眾關注長久被忽略的土地與文化議題。