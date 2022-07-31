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衛理女中60年來首位男校長 徐建國8月1日上任

聯合報／ 記者吳淑君／台北即時報導
創校邁入第61年的衛理女子中學，將迎來首位男校長，前建國中學校長徐建國，經衛理女子中學董事會遴選通過，成為衛理女中第七任校長，8月1日將舉行就職典禮。圖／本報資料照
創校邁入第61年的衛理女子中學，將迎來首位男校長，前建國中學校長徐建國，經衛理女子中學董事會遴選通過，成為衛理女中第七任校長，8月1日將舉行就職典禮。圖／本報資料照

創校邁入第61年的台北市私立衛理女子中學，將迎來首位男校長，前建國中學校長徐建國，經衛理女子中學董事會遴選通過，成為衛理女中第七任校長，8月1日舉行就職典禮，衛理女中將展開女性治校以外的新篇章。

衛理女中自民國50年創校至今，歷經六任校長皆由女性出任，徐建國校長是60年來第一位男校長，徐建國表示，非常感謝董事會遴選委員的支持與信任，尤其是衛理女中的教師會與家長會的肯定，衛理女中本著基督之愛創校，以「明德衛理、自愛愛人」為宗旨，踏實辦學，培育出許多優秀的人才回饋社會，是辦學口碑卓越的私立女子學校。

他自己於去年經歷了信仰的更新，有感於能將信仰價值與教育工作相結合，是自己職涯上的新使命，因此有機會到以上帝之名所設立的學校服務，正是實踐這個新使命不可多得的機會，更是個人莫大的榮譽。他將以「傳神愛、育英才」為藍圖，會在最快時間內，盡速與全校教職員工齊心合力將校務工作做到最好。

衛理女中董事會表示，「此次校長遴選過程，經歷許多意料之外的事，學校剛過60周年校慶，完全沒想到在進入下一個60年的關鍵時刻，上帝為衛理女中預備的是一位在教育界耕耘多年，且資歷完備、辦學成果豐碩的男校長。

衛理女中自創校以來一直本著『每個孩子都是唯一』的精神，看重生命的獨特性與可塑性，著重精緻化全人教育，致力於培養獨立自主的青年。期待衛理女中在徐校長的帶領下，於當前教育改革的浪潮中穩建地向前邁進。」

徐建國校長學歷：

省立台北師範專科學校畢業

中興大學法律系學士

國立台灣師範大學公民訓育研究所碩士

經歷：

台北市立復興高級中學教師、組長

台北市立建國高級中學教師、組長、教務主任、學務主任、

總務主任、校務主任、秘書、代理校長

台北市立麗山高級中學校長

台北市立建國高級中學校長

期間並曾於世新大學、東南科技大學擔任兼任講師

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