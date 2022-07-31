中市高中以下8月起開放校園場地 國小可跨縣市戶外教學
疫情趨緩，台中市教育局宣布自8月起高中以下校園場地全面開放及提供租借，國小戶外教育活動也可跨縣市舉辦，不過，參與學生應取得家長同意書，並完成接種2劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明，工作人員則應完成接種3劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明。
今年4月疫情升溫，台中市校園禁止對外開放，教育局在校園及假日開設快打站，大幅提升國高中小學生的疫苗施打覆蓋率，確診數也趨於穩定，且有下降趨勢。
教育局表示，為提供社區民眾充足完善的休憩空間，台中市高中以下校園場地8月1日起全面開放及提供租借，各級學校室內外場域，依各校原訂時間，在做好校園防疫安全前提下，可全面對外開放及提供租借使用。
另外，為使社區民眾了解校園場地開放訊息，教育局已請各校於校門口張貼公告，並請民眾使用校園場地時應遵守中央流行疫情指揮中心防疫規定，學校也將定期進行環境消毒清潔作業，維護校園安全及守護市民健康。
教育局表示，繼國高中已恢復戶外教育活動，8月1日起也將開放國小跨縣市移動辦理戶外教育活動，參與學生應取得家長同意書，並完成接種2劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明，工作人員則應完成接種3劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明，開放措施將視疫情發展狀況滾動修正。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言