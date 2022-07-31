中市高中以下8月起開放校園場地 國小可跨縣市戶外教學

疫情趨緩，台中市教育局宣布自8月起高中以下校園場地全面開放及提供租借，國小戶外教育活動也可跨縣市舉辦，不過，參與學生應取得家長同意書，並完成接種2劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明，工作人員則應完成接種3劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明。

今年4月疫情升溫，台中市校園禁止對外開放，教育局在校園及假日開設快打站，大幅提升國高中小學生的疫苗施打覆蓋率，確診數也趨於穩定，且有下降趨勢。

教育局表示，為提供社區民眾充足完善的休憩空間，台中市高中以下校園場地8月1日起全面開放及提供租借，各級學校室內外場域，依各校原訂時間，在做好校園防疫安全前提下，可全面對外開放及提供租借使用。

另外，為使社區民眾了解校園場地開放訊息，教育局已請各校於校門口張貼公告，並請民眾使用校園場地時應遵守中央流行疫情指揮中心防疫規定，學校也將定期進行環境消毒清潔作業，維護校園安全及守護市民健康。