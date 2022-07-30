防堵人力仲介介入招生 教育部修外國學生來台就學辦法

受少子化影響，部分私立學校招生孔急，但苦無海外招生經驗，便找上人力仲介協助招募南向國家學生，卻也讓新南向專班上路數年以來，不斷傳出學生打黑工、來台超時工作等爭議。為此，教育部擬修正「外國學生來台就學辦法」，規定學校辦理招生事務不得委託校外機構或團體辦理，防堵仲介介入招生。

此外，學校應用中英文、學生母語告知來台資訊和規定，讓學生知悉權益也避免招生不實。

為了加強和新南向國家的關係，教育部推動「新南向產學合作國際專班」，鼓勵技專院校招收印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞等新南向國家的學生來台就讀，但屢傳出「真工作、假讀書」等爭議，更有不少外籍學生為了生活打黑工，其中人力仲介公司介入被視為招生亂象原因之一。

為此，教育部擬修法，明定大專校院辦理招生除了宣傳推廣、協助學生辦理來台相關必要程序外，不得委託校外機構、法人、團體或個人辦理；且學校自行或委託辦理招生宣傳，不得提供與招生規定、簡章不一致資訊。

再者，入學許可增訂載明學位、授課語言等資訊，避免招生時號稱全英語，來台卻是中文授課等宣傳不實情況。學雜費收費標準、獎助學金等需用中英文書寫，並提供學生母語版本規定。

實際上，私校為確保學生有足夠經濟能力支應就學，多會親自招生。文化大學國際長黃維斌表示，教育部委託部分大學辦理海外教育中心，定期舉辦教育展，學校可一同前往招生，或透過校友會和當地學校談合作，安排生對生交流。

淡江大學秘書處秘書長劉艾華則形容，海外教育展如同成海外的大學博覽會，多者廿間學校一起到國外招生，設攤說明、直接面對當地學生。

正規招生管道已有往例可循，但仍有學校鋌而走險，透過人力仲介招生。一名私校國際長表示，海外教育展是多校共襄盛舉，但學校可能只有20分鐘和當地學生報告，不夠好的學校很難從中突出，加上疫情影響，線上辦理效益更是大打折扣。

該名國際長說，後段學校沒有充足的海外校友資源幫忙牽線，難長期耕耘或從談合作開始，委託仲介對資質不佳的學校而言，確實最經濟。