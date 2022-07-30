新住民二代擺脫霸凌戀上拳擊 立志當國手摘總統教育獎

教育部總統教育獎總計56名學生獲獎，預計8月5日於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮。新住民二代李敏從小與印尼籍母親相依為命，成長過程飽受同儕霸凌。因緣際會接觸到拳擊運動，李敏於今年全中運獲得金牌更入選拳擊協會潛力選手，未來立志成為奧運國手，今年摘下總統教育獎高中組殊榮。

今年總統教育獎，全國共推薦352人，最終選出大專組8人、高中組12人、國中、國小組各18人。國立內埔農工學生李敏從小和印尼籍母親相依為命，家中開銷僅依靠母親打工維持，成長過程中飽受同儕霸凌，曾經一度覺得人生黯淡無光。

但因緣際會下李敏接觸到拳擊運動，啟蒙教練蔡耀鈞鼓勵她就讀拳擊名校國立內埔農工，自此離家修習拳擊。李敏於110年全中運拳擊賽中榮獲金牌，並入選拳擊協會潛力選手，更獲屏東縣府頒發傑出運動員獎。除了拳擊外，也於繪畫、英語朗讀上也有亮眼成績。

教育部表示，李敏懷抱拳擊國手夢，已規劃畢業後就讀體育大專院校，希望未來能成為奧、亞運國手；也期許自己未來能擔任專業教練，培育更多的拳擊幼苗。

國立屏東大學學生蔡東霖則摘下大專組殊榮。蔡東霖一歲時被判定為重度多重肢體障礙腦性麻痺，因腦傷造成肢體障礙，無法握筆寫字及口語表達也無法獨自行走，但在師長幫助下，透過輔具以腳代替手逐漸完成學業。

蔡東霖以蘋果電腦創始人賈伯斯為偶像，喜歡研究電腦產品，其學業成績更名列前茅，曾獲得國立屏東大學書卷獎，並考取多張電腦軟體相關專業證照。