創校61年中埔灣潭國小熄燈 百名校友回母校感恩道謝

創校61年的嘉義縣中埔鄉灣潭國小，連續2年招生掛零，8月裁併入社口國小，走入歷史，周末下午，校園響起「我愛灣潭」校歌，來自全國各地百名校友回母校，與校長教師合唱校歌，見證校園熄燈，感恩母校培育，場面溫馨感人。

灣潭第25屆校友呂芳諮，5月得知母校將裁併很不捨，發起「灣潭返校日-回憶灣潭美好時光」活動，邀昔日師長、同學回母校，熄燈前最後一次校園巡禮，製作灣潭再見會紀念冊，收錄校友師長們對灣潭美好回憶與光陰故事。

返校日，一群關心灣潭好友陪校友們返鄉，音樂製作人袁培華、大學城時代歌手胡藝芬唱民歌共賞，素人畫家盧儀文用畫作分享心路歷程，最後校友與師長們合唱校歌，留下最後一次美好回憶。

「回母校表達道謝、感恩！」呂芳諮說，推動返校日困難重重，因疫情不確定，唯一確定信念是：「不管人數多少，我都要回母校辦好最後一次返校日」。

呂芳諮感謝最先響應的校長李穗生、張清池、莊登讚，班上同學劉玲伶、黃振城、呂芳琴及家人支持，還有校長林俊良、陳怡君協助，讓返校日成為灣潭村的事，他很感動，祈願熄燈是另一個轉化開始，願校園繼續成為眾人祝福蒙福之地，「緣起不滅，生生不息！」