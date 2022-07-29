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李登輝紀念書出版 李安妮讚「文字圖片嚴格交代來源」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
前總統李登輝將逝世屆滿兩周年，豐年社出版的「永遠的農業人-李登輝與台灣農業」今舉行新書發表會。記者葉冠妤／攝影
前總統李登輝將逝世屆滿兩周年，豐年社出版的「永遠的農業人-李登輝與台灣農業」今舉行新書發表會。記者葉冠妤／攝影

前總統李登輝將逝世屆滿兩周年，由豐年社出版的「永遠的農業人-李登輝與台灣農業」今舉行新書發表會。

由於近日新竹市長林智堅論文門吵得沸沸揚揚，李登輝基金會董事長李安妮今致詞時還特別提及，此書編輯嚴謹，每一個文字、圖片都嚴格交代來源，作者之一的豐年社總編輯陳慧萍分享此書時也說，引用的「參考書目都有寫清楚」。

「永遠的農業人：李登輝與台灣農業」一書由作家江昺崙、豐年社總編輯陳慧萍共同執筆，從李登輝求學階段的學思歷程開始談起，述及李前總統在農林廳、農復會的工作經驗，以及從政後推行的「廢除肥料換穀」、「八萬農業大軍」等諸多農業政策；讀者在了解李登輝與台灣農業的故事的同時，也回顧了台灣百年來農業發展過程。

豐年社董事長楊宏志致詞時表示，2年前豐年社發表「農為國本、李總統紀念特別報導」，短有18頁引發諸多回響，不少讀者期盼能清楚完整呈現李登輝，因此透過許多審查委員給予其意見，提供鉅細靡遺的觀點，希望讓國人了解李登輝在農業扮演的重要角色，「參考文獻很重要」。

李登輝基金會董事長李安妮則說，這本書在論文門吵的轟轟烈烈的情況下，這本書整個編輯得非常嚴謹，令她不禁懷疑作者是不是要拿這本書去讀博士學位。

李安妮讚許這本書整理得非常好，她說，每一個文字、圖片都嚴格交待來源，並且從農業角度詮釋了她的父親李登輝與台灣的關係，除農業角度，她整理父親遺物時發現，也可從原住民、藝術文化、體育等不同面向來研究李登輝。

李安妮說，透過此書，可視李前總統為台灣典型人物，「但不是要崇拜他」，而是藉由書寫人物，從政治文化社會經濟等面向把台灣建構出來，在國際間呈現台灣主體性，這也是李登輝希望後代做的事情。

「這本書不重，但影響力很重，遠超過一本博士論文」，農委會主委陳吉仲致詞時說，將來若要投入農業研究，要了解台灣發展，就絕對要看這本書。而作者之一的陳慧萍在分享時也笑稱這本書引用他人著作時「參考書目也都有寫清楚」。

李登輝 豐年社 李安妮

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