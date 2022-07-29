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不敵虧損 科學人中文版紙本年底停刊 盼轉型公共網媒

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
發行20年的科普雜誌「科學人」中文版，年底紙本停刊。圖／取自科學人發行人王榮文臉書
發行20年的科普雜誌「科學人」中文版，年底紙本停刊。圖／取自科學人發行人王榮文臉書

不敵連年虧損，發行屆滿20年的科普雜誌「科學人」中文版將於年底紙本停刊。「科學人」發行人王榮文表示，雜誌從7年起開始虧損，紙本訂戶、零售皆穩定下降，期盼這幾個月出現奇蹟合夥人，讓科學人中文版順利轉型公共網路媒體。

Scientific American人雜誌創刊於1845年，報導全球最新科學、技術發展及產業趨勢，擁有多個語版，是最常被媒體、重要報告引用的科學雜誌，也是公認最能掌握全球科學發展趨勢的科普雜誌。

遠流從2002年出版中文版，除原Scientific American文章精確編譯外，台灣延伸企劃採訪篇章更占4成以上，屢獲金鼎獎肯定。「科學人」中文版昨宣布2022年12月號出刊第250期後，將不再印行紙本。

王榮文撰文表示，科學人雜誌自7年前開始虧損，紙本訂戶和零售穩定下降，兩年前意識到問題嚴重，訂戶已不足1萬，新訂戶永遠追不上流失的到期讀者，虧損不斷擴大，已到公司無法負荷的地步，甚至透過和碩董事長童子賢的善意，將20年來累積的科學人中英對照知識庫送給科教老師和全國醫護，使用頻率和效益似也不高，打擊了他的信心。

王榮文表示，科學人何去何從，是他這兩年來的夢魘，因為無論是成為網路媒體、舉辦科學營隊，或者向企業尋求贊助、發起小額捐款，從營利事業轉為非營利組織，發展成公益網媒，每個新方向都代表新的人才技術和資金，都是新的創業。

王榮文表示，SA科學人雜誌太晚邀請企業家共襄善舉，以致錯失紙本改革先機，但科學人中文版總編輯李家維認為SA的翻譯授權無比重要，網路真假內容太多，有177年的科學人編輯部能替大眾把關世界最前沿的科研品質，目前台灣自己人還做不到，他期盼這幾個月出現奇蹟合夥人，讓科學人中文版順利轉型公共網路媒體。

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